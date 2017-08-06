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Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'na ne yapılacağını açıkladı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi. Bakan terminallerin de fuar alanı olarak hizmet etmesini istediklerini belirtti.

06 Ağustos 2017 Pazar 10:31
Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'na ne yapılacağını açıkladı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuştu.

İşte Arslan'ın açıklamalarından satır başları:

İki havalimanının aynı anda kullanma imkanı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmaması,

İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesi. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılması,

Çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz,

Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil.

Sayın cumhurbaşkanımızın da sayın başbakanımızın da talimatları bu yönde

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 10:31
  1. Atatürk Havalimanı
  2. AHMET ARSLAN
  3. 3. havalimanı
  4. son dakika
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