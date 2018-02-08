Havacılık sektöründe 12 yılın rekoru kırıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ocak ayında havayoluyla taşınan yolcu sayısında son 12 yılın en yüksek artışının gerçekleştiğini belirterek, "Ocakta 14 milyon 758 bin yolcuya hizmet verildi." İfadelerini kullandı.

Arslan, AA muhabirine, ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük sayılarını açıkladı.

Buna göre, ocakta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 16,2 artışla 70 bin 510'a yükseldiğini ifade eden Arslan, dış hatlarda ise yüzde 11,8 artışla 38 bin 60'a çıktığını söyledi.

Arslan, geçen ay üst geçiş (overflight) trafiğinde de yüzde 13,4'lük artış olduğunu vurgulayarak, söz konusu ayda 33 bin 860 üst geçişin gerçekleştiğini bildirdi.

Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçişler de dikkate alındığında yüzde 14,3 artışla 142 bin 430'a ulaştığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Ocakta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 28,2 artışla 9 milyon 599 bin 402, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 29,4 artışla 5 milyon 149 bin 572 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 artışla 14 milyon 758 bin 482'ye ulaştı. Böylece, ocak ayında son 12 yılın en yüksek yolcu trafiği gerçekleşmiş oldu."

"YÜK TAŞIMACILIĞI YÜZDE 27,7 ARTTI"

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin ise ocak ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 23,3 artışla 76 bin 338 ton, dış hatlarda yüzde 29,7 artışla 184 bin 30 tona ulaştığını anlatan Arslan, toplamda ise yük taşımacılığının yüzde 27,7 artışla 260 bin 368 tona yükseldiğini bildirdi.

Bakan Arslan, ocak ayında yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarının sağladığını belirtti.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiğinin, ocakta geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 22 artışla 1 milyon 598 bin 841, dış hatta ise yüzde 34 artışla 3 milyon 649 bin 134 olmak üzere toplamda yüzde 30 artışla 5 milyon 247 bin 975'e yükseldiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 28 artışla 1 milyon 856 bin 34, dış hatta ise yüzde 23 artışla 845 bin 983 olmak üzere, toplamda yüzde 26 artışla 2 milyon 702 bin 017 oldu."

"ANKARA'DA HAVA ULAŞIMINA TALEP ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Arslan, Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiğinin ocakta, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 51 artışla 1 milyon 382 bin 417'ye yükseldiğini ifade ederek, "Dış hatta ise yüzde 27 artışla 169 bin 804 olmak üzere toplamda yüzde 48 artışla yolcu sayısı 1 milyon 552 bin 221 oldu. Ankara'da hava ulaşımına talep giderek artıyor." dedi.