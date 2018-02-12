Bakan Arslan: 80 milyonun duasını olacaksın

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kabulde yaptığı konuşmada, kanser üzerine araştırmalar yapan, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Değer'i, Türkiye'de Fulbright Eğitim Komisyonunca Aziz Sancar bursu verilmesinden dolayı tebrik etti.

Tebriğin yarısını Değer'in yetişmesinde emeği geçen ailenin hak ettiğini belirten Arslan, amaçlarının emeği teşvik ve tebrik etmek olduğunu söyledi.

Gençlerin çalıştıklarında neleri başarabileceklerini, nerelere kadar gidebileceklerini görmelerini istediklerini vurgulayan Arslan, "Aziz Hocamız gibi ülkemiz ve dünya için değeri olan birinin yanında iş yapabileceklerini, çalışabileceklerini ve kendilerini yetiştirebileceklerini görsünler istiyoruz." dedi.

Arslan, genetik biliminin önemine değinerek, özellikle tıp alanındaki çalışmaların durmadan ilerlediğini, yeni keşiflerin ardından yeni keşifleri getirdiğini ifade ederek, Değer'in de yeni çözümlere katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Son dönemde daha fazla hastalık varmış gibi algılandığını ancak tıp, geçmişte birtakım hastalıklara çözüm bulamaması nedeniyle insanların bu yaşa kadar gelemedikleri için bu aşamanın görülemediğini anlatan Arslan, "Şimdi bu aşama görülebilir hale geldi ama aynı zamanda yeni çözümler üretmek gerekiyor. İnsanların daha sağlıklı yaşamı için yapacağınız çalışmalar çok önemli." diye konuştu.

"BAKANLIK OLARAK HER ZAMAN GENÇLERİN YAYINDAYIZ"

Bakanlık olarak eğitimden başlayarak her zaman gençlerin yanında olduklarının altını çizen Arslan, katkı verilebilecek, çözüm üretilebilecek her konuda memnuniyetle destek verdiklerini bildirdi.

Şu ana kadar sadece kendisine ve ailesine karşı sorumlu olan Değer'in, artık 80 milyon adına Türk kızı olarak yeni bir sorumluluk aldığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Biz de çalışırken bu bilinçle bakıyoruz. Hedefi ve bulunduğumuz ortamı düşünürseniz artık sorumluluğumuz bireysel değil, toplumsal. Siz de topluma karşı yeni bir sorumluluk aldınız. Bir taraftan zordur ama bir taraftan da 80 milyonun duası olacak."

Arslan, Değer'in kazandığı başarının onur ve gurur duyulacak bir merhale olduğunu, çalışmalar sonucu insanlığa hizmet edilecek alanda yeni gelişmelere vesile olması dileğinde bulundu.

Değer'in bir sonraki jenerasyon için hoca olarak birilerine el atmasını ve desteklemesini beklediklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Aziz Sancar hocamızla aldıkları ödüller ve yaptıkları çalışmalar nedeniyle gurur duyuyoruz. Bugün diyoruz ki, ne güzel bir genç kızımızı alacak ve laboratuvarında beraber çalışacak, destek verecek. İnşallah siz de gelecekte başkalarının önünü açar, başkalarına yol açıcı şekilde yardımcı olursunuz."

Nazlı Değer de söz konusu ödülü alması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, eğitim hayatı hakkında Bakan Arslan'a bilgi verdi.