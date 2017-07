Bakan Arslan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açılış törenine katıldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Ankara Garı’ında düzenlenen 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından hazırlanan sergide; 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminde milletimizin kahramanlıklarının sembolleştiği fotoğraflar yer aldı. Sergiye katılan isimler arasında Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek de vardı. 15 Temmuz’un önemine değinen Gökçek, hain kalkışmaya karşı Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan çağrıyla milletin dimdik ayakta durarak kahramanlık ortaya koyduğuna değindi. 15 Temmuz’u unutturmamak adına açılan sergilerin de önemine vurgu yapan Gökçek, “Uyanık olacağız ve böyle sergilerle vatandaşlarımıza bu tarihi unutturmayacağız” ifadelerinde bulundu.

"Dünyanın neresinde böyle bir millet var"

Kahraman bir milletin, kahraman evlatları olduğumuzu o hain gece yedi düvele ispat ettiğimizi ifade ederek, şanlı ve kahramanlıklarla dolu bir tarihimiz olduğunun altını çizen Bakan Ahmet Arslan, “Bu kahramanlıklarla dolu tarihimizi yedi düvel biliyor ancak 15 Temmuz günü unutanlar oldu. Milletimizin kahramanlıkları olduğunu ve yeniden kahramanlıklar yapacağını unutanlar oldu. Ancak, liderinin çağrısına, bu millet 81 ilde karşılık verdi. Özellikle Ankara ve İstanbul’da. Çünkü onlar Ankara’yı ve İstanbul’u ele geçirince bütün Türkiye’yi ele geçireceklerini sanıyorlardı. Ama bu millet 81 ilde millet olma şuuruyla meydanlara indi ve herkese nasıl bir neslin torunu olduğunu gösterdi. Tankların, tüfeklerin karşısında göğsünü siper etmesini gerektiğini bilerek meydanlara indi ve liderinin yanında durdu, Allah milletimizden razı olsun. Elbette ki 250 şehidimizi de rahmetle anıyoruz ama biliyoruz ki bugün de bu ülkenin istiklali ve istikbali için milletimiz silahlı kuvvetleri, emniyeti ve güvenlik korucularıyla her gün şehadet şerbeti içemeye hazır. Bunu içeride yaptığı gibi, sivrisineklerin ürediği bataklıkları kurutmak adına dışarıda da yapıyor. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun, ayrıca 2 bin 193 gazimiz var Allah onlardan da razı olsun. Onlar da o gece şehit olmaya dünden razıydı. Hatta şehit olamadım diye hayıflananlar var, dünyanın neresinde böyle bir millet var, o yüzden milletimizin hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

"Ülkenin her yerinde daha iyi bir gelecek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz"

"Unutmamak, unutturmamak gerekir çünkü üst aklın maşalığına, bu ülkenin gelişmesinin ve büyümesinin karşısında durup, birilerini maşa olarak kullanmak isteyenler hep olacak" diyen Bakan Arslan, ne yazık ki içimizden de olsa kutsallarımızı kullanarak çıkan hainler olduğunu belirterek, "İslam bayraktarlığı adı altında dinle hiç ilgisi olmayan mecraları kullanmaya çalışanlar çıktı. Daha kötüsü peygamber ocağı dediğimiz, kutsal üniforma dediğimiz o kutsal formanın içine girip bu ülkeye hainlik yapanların çıkabildiğini gördük. O yüzden unutmamak lazım ki benzer hainler çıktığı zaman üst akıl dış güçler benzer hainleri maşa olarak kullanmak istediğinde bu necip millet 15 Temmuz’da olduğu gibi o kahramanlığıyla ve millet olma şuuruyla meydanlara insin. Ben bir serzenişimi ve memnuniyetimi hep ifade ediyorum, gençlerin bu ülkenin değerlerinden yoksun yetişiyor zannedenler vardı serzenişim onlara ama bir de memnuniyetim var, o gece 15-16 yaşındaki gençler, 83 yaşındaki dedeleriyle, engellisiyle, sağlıklısıyla birlikte meydanlara çıktı. O yüzden Allah onlardan razı olsun. Gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak için topyekün mücadelemizin devam ettiğini vurgulamakta fayda var. Ankaramızın ve ülkemizin göz bebeği olan ve insanımıza konforlu seyahat sunan bu tesis 15 Temmuz darbe girişiminden sonra inşaatında hız kesmeden devam etti ve 29 Ekim 2016’da Ankara’ya, ülkemiz insanına hizmet etmek adına kazandırıldı. Sadece bu tesis değil ülkenin her yerinde daha iyi bir gelecek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz. Unutmamak ve unutturmamak adına gelecek nesillere gençlerimizi iyi yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak gerekiyor. Bu konuda sorumluluk makamındaki bizlere ve anne babalara daha önemli iş düşüyor. Onların ellerini öpmeliyiz ki 14-15 yaşında tankların önünde durabilecek gençler yetiştiriyorlar. Kahraman bir milletin kahraman evlatları olarak, kahramanlığımızı unutmamak adına bu fotoğraf sergisi çok önemlidir, çok güzel bir çalışma yapıldı" diye konuştu.

Bakan Arslan’dan, üstünde ’hero’ yazılı tshirtle mahkemeye çıkan sanığa ilişkin tepki

Üzerinde ’hero’ yazan bir tshirtle mahkemeye çıkan darbeci sanığa ilişkin konuşan Bakan Arslan, "Mahkemelerde bir sürü şaklabanlıklar yapıyorlar, millet hayretle karşılıyor, doğrusu ben hayretle karşılamıyorum çünkü 40 yıldır din kisvesi altında bu milleti kandırmaya çalışanlar ve ’ülkenin geleceğini düşünüyorum’ adı altında 15 Temmuz’da 17-25 Aralık’ta bu milletle ilgili her türlü hainliği düşünenlerin mahkemelerde ret ve inkar politikası gütmesini sürpriz bulmuyorum. Bir kere hainlikleri ve yoldan çıkmışlıkları tescillenmiş birilerinin mahkemelerde bu politikaları gütmesi şaşırtıcı gelmiyor. Bizim yapmamız gereken bunların kendi emelleri ve maşalık ettiklerinin emelleri uğruna, her türlü yalana ve hileye başvuracaklarını unutmamak gerekiyor. Bu millete, milletin vergisiyle alınmış kurşunları sıkabildiklerini unutmamak gerekiyor. Üzerinden bir yıl geçti ve mücadelemiz her platformda devam ediyor. Dün de bu hainlerle birlikte hareket eden binlerce kişi ihraç edildi ve kıyamet koparılıyor. Bütün dünya 15 Temmuz’da sağır, görmüyor, duymuyor iken şimdi ne oldu da onların arkasında duruyor? Kusura bakmasınlar, bizim canımıza kast edenlere aferin diyecek halimiz yok. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi içimizde bir tane bile hain ve terörist kalmayana kadar devam edeceğiz. Bu unutturmamak için açılan resim sergisinin de bu amaca hizmet edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.