Bakan Albayrak'tan referandum açıklaması

Bakan Albayrak, referandum sürecinde enerji kaynaklı aksaklıkların oluşmaması için kurulan Koordinasyon Merkezine bağlanarak, konuştu. Bugün asli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdiklerini ve Bakanlık personeli, TEDAŞ, TEİAŞ, dağıtım şirketleri temsilcilerinin önemli bir görev yaptığını belirten Bakan Albayrak, "Ülkemiz için son derece kritik bir referandum geçirmekteyiz. İnşallah referandum boyunca sorunsuz, problemsiz başarılı bir mesai ortaya koyarız. Bugün gördüğümüz kadarıyla bu sistemde 21 tane elektrik dağıtım şirketi başta olmak üzere 10 tane yüklenici, 22 TEİAŞ Bölge Müdürlüğü anında canlı bağlantı noktasında. Sizin başkanlığınızda Ankara’da Koordinasyon Merkezinde bütün veriler bir noktada toplanarak Türkiye’ye müdahale ediliyor, takip ediliyor. İşimizde ne kadar başarılı olursak Türkiye’nin tarihinde çok önemli bir yer alan bu seçimlerin de başarılı bir şekilde gerçekleşmesine sebep oluruz. Çünkü Türkiye demokratik, şeffaf, yoğun katılımlı bir seçim ifa ediyor. Bu da bu kadar açık, şeffaf ve yüksek katılımlı bir referandumu gerçekleştiren dünyanın sayılı ülkelerinden biri olarak bize ayrı bir yük yüklüyor. Bu referandum ülkemize, demokrasimize, ülkemizin daha da gelişmesi, güçlenmesi noktasında güzelliklere vesile olur diyorum" dedi.

Bakan Albayrak, daha sonra önemli dağıtım merkezleri ile bağlantı kurarak yetkililerden bilgi aldı.

Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan da 53 nokta ile irtibat halinde olduklarını söyleyerek, iletim şebekelerinde arıza olmadığını belirtti. Tancan, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde de bir merkez oluşturulduğunu kaydederek, sürekli anlık olarak dağıtım şirketleri ile irtibat halinde olduklarını ve arazide 22 bin personelin olduğunu, oluşan lokal arızalara müdahale edildiğini ifade etti. Tancan, Hakkari’de sel felaketi nedeniyle direklerin devrildiğini belirterek, bunların da dün akşam itibariyle yenilendiğini, Hatay İskenderun’da iki direğin patlatılmak istendiğini fakat bu girişimin başarılı olamadığını sözlerine ekledi.