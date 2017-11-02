Bakan Albayrak'tan doğalgazda indirim müjdesi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde yaptığı konuşmasında,"Attığımız adımlarla doğalgaz daha da ucuzlayacak, istihdam artacak" müjdesini verdi

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Büyük adımlar atıyoruz. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak.

Enerji kaynaklarını itilaf ve çatışmaların kaynağı değil, barış ve istikrarın kaynağı olarak görüyoruz.

Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerimizin kapasitesini 2 buçuk milyar küpten 4 milyara, 2021 sürecinde de 10 milyar küpün üzerine çıkarmak zorundayız. En kötü güne hazır olacağız.

DÜNYA REKORU KIRDIK

Sisteme hızlı entegre olabilmeleri yönü ile, son teknoloji Türkiye'ye son derecede esneklik kazandırıyor. İşte bu adımların sonucu 2016 yılı başı itibarıyla yıllık 34 milyon metreküp olan gazlaştırma projesini 2017 yılı sonu itibarıyla bu rakam 117 milyon metreküpe çıkıyor. Dünya rekoru kırdık.

2015 itibarıyla sisteme giren gaz kapasitesi 190 milyon metreküpten, toplam kapasite 2016 sonu itibarıyla 217 milyona ve bu yıl sonu itibarıyla da yaklaşık sisteme azami miktarda gaz sevkiyatı yapan kış aylarında 250 milyon metreküpü bulup da kısıntıya gittiğimiz zamanlarda, bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 290 milyona çıkarıyoruz.

EN ÜST LİGE OYNAMAK ZORUNDAYIZ

Hedef daha ilerisi, bu 250 milyon metreküpler olduğu düşünüldüğünde Türkiye olarak sadece kendi ihtiyacımızı karşılamayacağız. 290 milyon hedefini inşallah 400 milyon hedefi koyduğumuz resim, Türkiye'yi ihracatçı yapacak.

Güçlü bir doğalgaz yapısı Türkiye'ye büyük bir rekabet noktasına taşıyacak.

Hedef, güçlü ve büyük Türkiye ise enerjide de bu en üst lige oynamak zorundayız.

BOTAŞ'ın tarihindeki en yoğun 2 yıllık planlaması ile doğalgaz konforunun temiz ilçe ve bölge çerçevesi içerisinde, büyük bir hamle başlattık. Tüm ilçelere ulaşması için çalışmalara devam ediyoruz.

2002'de 6 ildek 78 ile çıkardık ve 2018 yılında inşallah doğalgazın ulaşmadığı il kalmayacak. Sadece şehir merkezlere değil, ilçelere de yoğun bir yatırım hamlesi içerisindeyiz. Toplam 50 milyon vatandaşımızı doğalgaz konforuna ulaştırarak, tarihin en kısa sürede yatırım hamlesini gerçekleştirmiş olacağız.

OSB'lere doğalgaz götürülmesi için BOTAŞ'ı da yetkilendirdik. Doğalgaz iletim ve dağıtımında, son teknoloji ile donatılan ağı sayesinde Türkiye bu alanda, standartları belirlenen ve örnek alınan konuma geliyor. Enerjinin diğer alanlarında da ülkemizi enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu ortaya koyuyor.

Son 10 yılın enerji ve maden ithalat rakamı 55 milyar dolar. 44 milyar enerji, 10 küsür milyar dolar da maden... Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Bu potansiyeli doğru okumalı ve bu potansiyeli harekete geçirecek şekilde, dışa bağımlılığı minimuma indirmeliyiz.