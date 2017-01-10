Bakan Albayrak'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 20:16
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, tüm dünyada, tarafsız, ilkeli, cesaretle ve onurla yapılan gazeteciliğin, toplumların kaderini değiştirebildiğinin görüldüğü bir çağda olunduğunu belirterek, "15 Temmuz sürecini yaşamış bir ülkenin vatandaşları olarak, doğru ve ahlaklı gazeteciliğin halkı birleştirmedeki gücüne de şahit olduk. Bir gazeteci babanın oğlu olarak, zor şartlarda, sadece doğru haberi aktarmak için çalışan tüm yerli ve milli gazetecilerin gününü kutlarım." ifadesini kullandı.  

 

Kaynak: AA

 
Etiketler10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakkutlamaAnadolu Ajansı
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