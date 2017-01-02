Bakan Albayrak'tan BEDAŞ ve AYEDAŞ'a ziyaret

Enerji Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintilerinin ardından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ı ziyaret etti.

Bakan Albayrak'tan BEDAŞ ve AYEDAŞ'a ziyaret
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:39
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintileriyle ilgili Sakarya'da çalışmaları yerinde incelemişti.

ELEKTRİK KESİLMESİN

Bakan Albayrak, Sakarya'daki incelemelerinin ardından İstanbul'da da BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın genel müdürlük binalarına gitti.

Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gerekli incelemeleri devam ettiren Bakan Albayrak, eksiklikler konusunda uyarılarda bulundu.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Bakan Berat Albayrak'ın uyarılarının ardından elektrik kesintilerindeki problem çözüme kavuşturuldu.

 
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