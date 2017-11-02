Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Albayrak: Türkiye bir üst lige çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,Türkiye'nin son 15 yılda yüzde 6 seviyesinde ekonomik büyüme gerçekleştirdiğini belirtti.

02 Kasım 2017 Perşembe 23:29
Bakan Albayrak: Türkiye bir üst lige çıktı

Beyoğlu Belediyesince 9'uncusu düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri kapsamında verilen akşam yemeğine katılan Albayrak, yaptığı konuşmada,  Türkiye’nin önemli ve tarihi günlerden geçtiğini, bu yüzyılın dünyada da kırılma  dönemi olduğunu söyledi.

"Son 10 yılın üçlemesi" petrol, gaz ve ulaşım halkasından petrol  kısmının Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla tamamlandığına dikkati çeken  Albayrak, “Bunlardan doğalgaz ki dünya ve Avrupa enerji arz güvenliği açısından  Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) tarihi bir projedir… Dolayısıyla  Avrupa’nın on yıllarca konuştuğu, Nabucco’yu gerçekleştirememiş olmanın  gerçekliği içinde Türkiye, büyük bir liderlik ve inisiyatifle, müthiş bir  stratejik saha uygulamasıyla TANAP’ı yola koydu, hayata geçirdi. İnşallah, ocak  ayı itibarıyla ilk test gazını basmaya başlıyoruz ve 2018 yazında da resmi  açılışı yapacağız." diye konuştu.

Albayrak, 2030’a gelmeden sadece Çin ve Hindistan’ın ekonomik  büyüklüğünün G7 ülkelerinin toplamını geçeceğinin ve bu iki ülkenin nüfusunun da  3 milyarı aşacağının öngörüldüğünü anlattı.

"Eski ekonomik düzen artık değişiyor"

Asya’nın yeni ekosistemde farklı bir yere gittiğine işaret eden  Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pekin’den Londra’ya' diyoruz. Pekin’den Londra’ya dünya nüfusunun  üçte ikisi, dünya ekonomisinin yarısından fazlası bu hinterland... Eski ekonomik  düzen artık değişiyor. Dünya dengesinin batıya kaydığı bu iklim yeni bir hal  alıyor. Bu zincirin en kritik halkası olan projenin açılışıydı bu hafta  Azerbaycan’daki. Bu, artık dünyada çok farklı bir yüzyıla girdiğimizin resmini  ortaya koyuyor. Türkiye, dünya bunun neresinde? Dünyadaki mevcut müesses akıl, bu  resmi ittifaklar, iş birlikleri, kazan-kazan özelinde nasıl okuyor? Bizim de  Enerji Bakanlığı olarak bu resme nasıl katkı yapabileceğimizle ilgili bir yol  haritamız var, milli enerji ve maden politikası olarak.”

Albayrak, Türkiye’nin son 10 yıldaki ortalama yıllık enerji ve maden  ithalatının 55 milyar dolar olduğuna ve bu rakamın geçen yılki cari açığın 1,5  katına denk geldiğine işaret etti.

Türkiye’nin son 15 yılda yüzde 6’ya yakın büyüme yakaladığını  anımsatan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyayı kıskandıran bir performans. Birileri kabul etse de etmese de.  15 yıl önce Amerika’ya, Avrupa’ya gittiğimizde ne görüyorduk? Altyapı, tesisler,  havaalanları, oteller... bugün ne görüyoruz? Ben 6 yıl New York’ta yaşadım. Şimdi  bugünkü New York’a bakın, bugünkü İstanbul’a bakın. Bu dönüşümün içinde enerjinin  payı var. Demek ki enerji ve ekonominin büyümesi at başı gidiyor. Bunun  altyapısını güçlendirmemiz lazım ve bunu sadece eski Türkiye kafasıyla değil…  Devlet yol açar.

Yerli ve uluslararası özel sektörün de bu resmi genişleteceği şekilde  ciddi bir dönüşümü gerçekleştirdik. Versiyon 2.0 bitti artık. Türkiye alt gelir  grubundan orta gelir grubuna çıktı artık. Türkiye, bu yeni düzende bir üst lige  çıkacaksa Versiyon 3.0 için 10, 20, 50 yıllık planlamayı ortaya koymak  zorundayız. Bize düşen de gerekli adımları atmak. Partimizin başında çok güçlü ve  kararlı bir lider var. Bize de düşen buna katkı yapmak."

Bakan Albayrak'a 61 numaralı forma hediye edildi

Yemekte Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bakan Albayrak’a 61  numaralı ve üzerinde Berat Albayrak yazılı forma hediye etti.

Yemeğe Süryani Kadim Cemiyeti Ruhani Lideri Yusuf Çetin, Süryani  Katolik Cemaati Lideri Yusuf Sağ, Süryani Katolik Piskopos Orhan Çamlı,  Hahambaşılıktan İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, İstanbul Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Polat Enerji Yönetim Kurulu Başkanı  Adnan Polat, Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, Limak Holding Yönetim Kurulu  Başkanı Nihat Özdemir ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da katıldı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 23:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
    Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü
    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü