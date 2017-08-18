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Bakan Albayrak sert çıktı… ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ülke-Bölge Çalışmaları Uzmanlığı alanında öğrenim gören öğrencilere hitap etti.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:56
Bakan Albayrak sert çıktı… ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!’

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

-Bireysel ve toplumsal okumaları çok yakından takip etmeliyiz

-Türkiye'nin son 10 yılda her yıl sistemin yazdığı senaryoları hep beraber gördük

-Ülkemize yapılmaya çalışılan operasyonlarda perde arkası aydınlatılınca kimlerin ne yaptığını gördük

-Bakanlığımızın çalışanı Cuma Dağ 15 Temmuz gecesi dışarı çıkıyor. Polislerin gitme uyarılarına rağmen üstlerine yürüyor ve eşinin yanında şehit düşüyor

-Tarih boyunca hiçbir düşman devleti bile bu denli şiddete başvurmadı, bunlar ihanetin de ötesinde vahşete imza attı

-Bunlar tarihin bile görmediği ihanet şebekesi, bunların arasında anasına, babasına dahi göz kırpmadan ihanet edenler oldu

-İhanet şebekesinin elemanları dünyada yaptıkları pisliklere devam ediyor, ben zor sabrediyorum. Şahsen dışarıda görsem boğazlamamak için kendimi zor tutardım

-Bir insanın en kutsalı vatanı ve milletidir, öyle beyinleri yıkanmış ki gözleri kararmış

-15 Temmuz'da tarihte görülmemiş bir şekilde bu millet dik durmuştur

-Bu ülke için alın ve akın terimizi akıtmanızı istiyor milletimiz, ağır vebal içindeyiz

-Eski Türkiye'de denetimsizlik çok fazlaydı, yurt dışına devlet desteğiyle kendini yetiştirmek yerine başka vazifelerde bulundular

-Bu topraklarda düşman çok, bitmiyor bitmeyecek

-Türkiye kim ne derse desin çok büyük ve güçlü bir ülke

-Bulduğum yerde en ağır söylemle lafı yapıştırıyorum, dünyaya medeniyet öğreten bir millet olarak bu hastalığı terk edeceğiz

-Bilim ve teknoloji yerine insan ithal edelim fikrine büründüler

-İlim neredeyse en iyisini, en güzelini öğrenip ülkemizde uygulayacağız

-Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğini gördük

-İhanet edenler elbet olacak ama bunlar azınlıktadır, daha da azalacak. Hakikatı kandıramayacaklar, iyilik kazanacak

-FETÖ'cüler kazanabilmek için soruları çaldı, kumpas kurdu. Kısacası her yolu denedi

-Brezilya ve Venezuela'nın başına gelenleri takip edin. Bakın oralarda da bu şekilde girişimler var

-Tam dinamikler değişime girerken dışarıdan çok ilginç müdahaleler geliyor

-Türkiye ihracatı 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıktı

-Dünyada Türkiye olarak ekonomik ve siyasi ilişkileri büyüteceğiz

-Pakistan vb. ülkeler ile ilgili algı operasyonları yapılıyor

-Siz yurt dışında eğitim gördükten sonra ülkenize hizmet etmek için yarışacaksınız

-Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalara başlayınca göreceksiniz ki karşılığını mutlaka alacak ve memlekete hayırlı olacaksınız

-Benim için en önemli bakanlık, Enerji Bakanlığı'dır. Kimse sorumluluğunu unutmadan çalışırsa ülkemizi daha ileriye taşırız

-Birileri çıldırsa da Türkiye her gün adım adım büyüyor. Dev projeleri yapamıyoruz demişlerdi, hani? Hepsini yapıyoruz, yapacağız

-Kendi kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek ile mükellefiz

-Sosyal bilimci açığımız var, onlar her alanda görüşe sahip oluyor

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:56
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