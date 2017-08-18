Bakan Albayrak sert çıktı: Gördüğüm yerde boğazlarım!
Enerji Bakanı Berat Albayrak, FETÖ mensuplarının yurt dışında diaspora yaptığını ifade ederek, ''Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuz. İyi sabrediyorsunuz. Ben olsam gördüğüm yerde boğazlarım.'' dedi.18 Ağustos 2017 Cuma 11:21
Enerji Bakanı Berat Albayrak, FETÖ mensuplarının yurt dışında diaspora yaptığını ifade ederek, ''Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuz. İyi sabrediyorsunuz. Ben olsam gördüğüm yerde boğazlarım.'' dedi.
İşte Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:
-Eski Türkiye'de denetimsizlik çok fazlaydı, yurt dışına devlet desteğiyle kendini yetiştirmek yerine başka vazifelerde bulundular
-Bu topraklarda düşman çok, bitmiyor bitmeyecek
-Türkiye kim ne derse desin çok büyük ve güçlü bir ülke
-Bulduğum yerde en ağır söylemle lafı yapıştırıyorum, dünyaya medeniyet öğreten bir millet olarak bu hastalığı terk edeceğiz
-Bilim ve teknoloji yerine insan ithal edelim fikrine büründüler
-İlim neredeyse en iyisini, en güzelini öğrenip ülkemizde uygulayacağız
-Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğini gördük
-İhanet edenler elbet olacak ama bunlar azınlıktadır, daha da azalacak. Hakikatı kandıramayacaklar, iyilik kazanacak
-FETÖ'cüler kazanabilmek için soruları çaldı, kumpas kurdu. Kısacası her yolu denedi
-Brezilya ve Venezuela'nın başına gelenleri takip edin. Bakın oralarda da bu şekilde girişimler var
-Tam dinamikler değişime girerken dışarıdan çok ilginç müdahaleler geliyor
-Türkiye ihracatı 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıktı
-Dünyada Türkiye olarak ekonomik ve siyasi ilişkileri büyüteceğiz
-Pakistan vb. ülkeler ile ilgili algı operasyonları yapılıyor