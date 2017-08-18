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Bakan Albayrak sert çıktı: Gördüğüm yerde boğazlarım!

Enerji Bakanı Berat Albayrak, FETÖ mensuplarının yurt dışında diaspora yaptığını ifade ederek, ''Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuz. İyi sabrediyorsunuz. Ben olsam gördüğüm yerde boğazlarım.'' dedi.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:21
Bakan Albayrak sert çıktı: Gördüğüm yerde boğazlarım!

Enerji Bakanı Berat Albayrak, FETÖ mensuplarının yurt dışında diaspora yaptığını ifade ederek, ''Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuz. İyi sabrediyorsunuz. Ben olsam gördüğüm yerde boğazlarım.'' dedi.

İşte Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

-Eski Türkiye'de denetimsizlik çok fazlaydı, yurt dışına devlet desteğiyle kendini yetiştirmek yerine başka vazifelerde bulundular

-Bu topraklarda düşman çok, bitmiyor bitmeyecek

-Türkiye kim ne derse desin çok büyük ve güçlü bir ülke

-Bulduğum yerde en ağır söylemle lafı yapıştırıyorum, dünyaya medeniyet öğreten bir millet olarak bu hastalığı terk edeceğiz

-Bilim ve teknoloji yerine insan ithal edelim fikrine büründüler

-İlim neredeyse en iyisini, en güzelini öğrenip ülkemizde uygulayacağız

-Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğini gördük

-İhanet edenler elbet olacak ama bunlar azınlıktadır, daha da azalacak. Hakikatı kandıramayacaklar, iyilik kazanacak

-FETÖ'cüler kazanabilmek için soruları çaldı, kumpas kurdu. Kısacası her yolu denedi

-Brezilya ve Venezuela'nın başına gelenleri takip edin. Bakın oralarda da bu şekilde girişimler var

-Tam dinamikler değişime girerken dışarıdan çok ilginç müdahaleler geliyor

-Türkiye ihracatı 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıktı

-Dünyada Türkiye olarak ekonomik ve siyasi ilişkileri büyüteceğiz

-Pakistan vb. ülkeler ile ilgili algı operasyonları yapılıyor

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:21
  1. Berat Albayrak
  • Gazi MehmetGazi Mehmet24 dk önce
    Sayin Bakan Eski Türkiye diyor. Çok talihsiz bir ifade. Acaba 2001 tarihinden önce mi bu tarih merak ediyorum. Kendisininde feto okulunda okudugu soyleniyor. Feto ile Akp.nin sarmas dolaş olduğu dönemin Akp.nin iktidarda bulunduğu dönemler olduğunu -sağır sultan- bile duydu ve biliyor. Bir tanimimiz vardir. "Günes balçıklasivanmaz" diye. Adetadeve kuşu misali konuşuluyor. Arşivler yanılmıyor. Internette Akp.li veya yandaş bir kişinin isminin karşısına feto yazarsan mutlaka bir sonuç çıkıyor. TC ni yıkmaya çalışan bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunugeçmişte Akp .liler ve yandaslarin haricinde herkes yazdı ve çizdi. Geçmişten ders almak gerekiyor. Bir tek sığınacağımızyer var. Orası da Türkiye Cumhuriyeti.dir. Kafamızı deve kuşu misali kuma sokup, karşı tarafı suçlamak yerine, geçmişten ders çıkararak aynı hatalara düşmeden birlik ve Dirlik içinde eski-yeni Türkiye diye hatalı bir benzetme yapmadan Ülkemizi çağdaş seviye ye getirmek ana politikamız olmalıdır.
  • Berlinden GurbetciBerlinden Gurbetci24 dk önce
    Haddini bildirin feto culara diyor. sen ne anliyorsun.Yoksa alindinmi arkadas?
  • AYDIN EDİSAYDIN EDİS25 dk önce
    Murat niye zoruna gitti hayırdır.
  • Sadece soruları çalıp hak yemeleri bile...Sadece soruları çalıp hak yemeleri bile...39 dk önce
    Bunların cehennemin dibini boylamaları için yeter ...
  • Murat Murat 41 dk önce
    Boğazlama. Bakana yakışır .Bakanı bu olan turkiye
  • Cenk yürekCenk yürek52 dk önce
    Allah yardımcınız olsun herdaim Allahın emrettiği yollarda bulunasınızislamın gözlüğünü takıp kafire hizmet edenlerden değil sefer bize zafer Rabbimizin olsun amin
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