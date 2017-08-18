Bakan Albayrak sert çıktı: Gördüğüm yerde boğazlarım!

Enerji Bakanı Berat Albayrak, FETÖ mensuplarının yurt dışında diaspora yaptığını ifade ederek, ''Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuz. İyi sabrediyorsunuz. Ben olsam gördüğüm yerde boğazlarım.'' dedi.

İşte Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

-Eski Türkiye'de denetimsizlik çok fazlaydı, yurt dışına devlet desteğiyle kendini yetiştirmek yerine başka vazifelerde bulundular

-Bu topraklarda düşman çok, bitmiyor bitmeyecek

-Türkiye kim ne derse desin çok büyük ve güçlü bir ülke

-Bulduğum yerde en ağır söylemle lafı yapıştırıyorum, dünyaya medeniyet öğreten bir millet olarak bu hastalığı terk edeceğiz

-Bilim ve teknoloji yerine insan ithal edelim fikrine büründüler

-İlim neredeyse en iyisini, en güzelini öğrenip ülkemizde uygulayacağız

-Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğini gördük

-İhanet edenler elbet olacak ama bunlar azınlıktadır, daha da azalacak. Hakikatı kandıramayacaklar, iyilik kazanacak

-FETÖ'cüler kazanabilmek için soruları çaldı, kumpas kurdu. Kısacası her yolu denedi

-Brezilya ve Venezuela'nın başına gelenleri takip edin. Bakın oralarda da bu şekilde girişimler var

-Tam dinamikler değişime girerken dışarıdan çok ilginç müdahaleler geliyor

-Türkiye ihracatı 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıktı

-Dünyada Türkiye olarak ekonomik ve siyasi ilişkileri büyüteceğiz

-Pakistan vb. ülkeler ile ilgili algı operasyonları yapılıyor