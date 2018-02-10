Bakan Albayrak: O risk sıfıra iniyor

263 bin m3 LNG depolama kapasitesiyle dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip FSRU tesisi olan Dörtyol FSRU, asgari 15 milyon, azami 20 milyon sm3 günlük gazlaştırma kapasitesi ve gaz formundaki 167 milyon sm3 LNG miktarı ile dünyadaki standartların hayli üstünde bir tesis.

MİLLİ ENERJİ ATAĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bölgesel sıkıntılar ve arızalardan kaynaklı kesinti döneminin sona erdiğini, artık kışları sanayicinin ‘gazda kesinti olur mu’ riskinin bittiğini vurgularken, yeni hedeflerinin günlük 400 milyon m3’lük gaz sağlama altyapısına ulaşmak olduğunu belirtti.

2016 başında 34 milyon metreküp olan günlük LNG’den gazlaştırma kapasitesi yüzde 88 artışla 2016 sonunda 64 milyon metreküpe çıkmıştı. 2017’de yapılan yatırımlar ile de bugün 117 milyon metreküpe ulaştı.

Albayrak’ın, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, “Bölgesel krizlerden, kesintilerden ve arızalardan etkilenmeyecek bir doğalgaz altyapısı hedefliyoruz” diyerek işaret ettiği ilk faz, Hatay Dörtyol FSRU ile tamamlandı. 2. FSRU olan Dörtyol FSRU ile de 2 FSRU’dan sağlanan toplamda günlük 40 milyon gaz sağlama kapasitesi ile Türkiye günde 117 milyon m3 LNG’den sisteme gaz sağlayacak kapasiteye ulaşmış oldu. İlk kısmı devreye alınan Tuz Gölü depolama tesisi ve Silivri depolama tesislerindeki kapasite artışları ile Türkiye’nin ulusal şebekeye gaz sağlama kapasitesi 288 milyon m3’e erişti.

KESİNTİSİZ İLK KIŞ

Her kış, bazı ülkelerin gazda kesintiye gitmesi, tüketimin rekor kırması ya da arızalar nedeniyle sanayi tesislerinde doğalgazda kesinti yaşanmak zorunda kalınıyordu. Devreye alınan bu yatırımlar ile Türkiye bu kış ilk defa, benzer teknik arıza yada kısa süreli kesintilere rağmen, vatandaşına ve sanayicisine eksiksiz, kesintisiz gaz arzı sağlamış oldu.

HEDEF 400 MİLYON M3

Bakan Albayrak, bölgesel sıkıntılar ve arızlardan kaynaklı kesinti döneminin sona erdiğini, artık kışları sanayicinin ‘gazda kesinti olabilir mi’ riskinin bittiğini vurgularken, yeni hedeflerinin günlük 400 milyon m3’lük gaz sağlama altyapısına ulaşmak olduğunu belirtti.

Bu kapasiteye ulaşmak için ise öncelik depolamaya verilecek. Daha önce 1 milyar m3 olarak açıklanan Tuz Gölü depolama tesisinin kapasitesi 5 milyar m3’e çıkacak. Silivri’de yapılacak kapasite genişlemesi ve yeni yatırımlarla Türkiye 20 milyar m3’lük doğalgaz depolama kapasiteine ulaşacak.

Türkiye’nin günlük maksimum doğal gaz tüketiminin yaklaşık 260 milyon metreküp olduğu düşünüldüğünde 400 milyon m3’lük bu altyapı, şu anlama geliyor: Türkiye sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, artan gazı da ihraç edebilecek bir potansiyele sahip olacak.