Bakan Albayrak: O hattın tamamı perşembe günü koptu

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İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Berat Albayrak, perşembe günü 7 hattın tamamen koptuğunu belirtti.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu.

Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı. Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma başlattık.