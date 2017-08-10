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Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Habertürk TV'de 2016 yılında yaşadığı bir anısını kamuoyu ile paylaştı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:14
Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti

Bakan Albayrak, eski zihniyet bürokrasinin hantal yapısının nasıl olduğunu şu sözlerle gözler ününe serdi.. Bakan Albayrak, "2016'nın Ocak ayıydı sanırım, eski zihniyetteki bürokrasiden bazı kişilerle rüzgar ihalesini konuşurken: Kafamızda böyle bir model var. Bunu nasıl devreye alabiliriz. Türkiye'nin kazan kazan modeliyle… Çünkü ihaleyi yapmanızla bitmiyor. İhaleyi yatınız alan adam Ankara'daki sisli sokaklarda kayboluyorsa, 3-5 senede telef oluyorsa ve yatırım yapacağına pişman oluyorsa, siz ihaleyi yapınca, 'Ben ihaleyi yaptım vatandaş ne yaparsa yapsın' diyorsanız bu olmaz.

Vatandaş elinde avucunda bir şey göremiyorsa çözüm bu değil. Bizim amacımız enerjiyi daha da ucuzlatmak, iş adamlarımızın daha iyi bir rekabet oranıyla çalışması. Bu bürokrasilerdeki arkadaşlar, '2019 yılında çalışmalar ancak biter bunun izinleri, altyapı düzenlemesi…

2020'lerde ilk ihaleyi yaparız 2023'te herhalde yetiştiririz ve ihaleden sonraki fabrikanın hayata geçmesini' deyince ben şöyle bir acı acı güldüm ve arkadaşları başka bir göreve aldım. Oraya daha aktif kişileri getirdik." dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:14
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  3. Habertürk TV
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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