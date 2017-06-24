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Bakan Berat Albayrak Kılıçdaroğlu'nun asıl niyetini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyüşe geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl niyetinin koltuğunu korumak olduğunu söyledi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
Bakan Berat Albayrak Kılıçdaroğlu'nun asıl niyetini açıkladı

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun partide koltuğunu sağlama almak için yürüdüğünü söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Albayrak, "İhanet şebekeleri ile kucak kucağa olup, Gezi'de birlikte yürüyeceksin,  17-25'in arkasında olacaksın, 15 Temmuz'un içinde olacaksın, ondan sonra  Türkiye'de adalet diyeceksin, önce bir temizlik yapsın birileri." dedi.

Türkiye'nin büyümesi için çalışmalara henüz yeni başladıklarını  anlatan Albayrak, Türkiye'nin yüzde 5 büyüdüğünü ancak bunun yeterli olmadığını  kaydetti.

"HER KONUŞANA LAF YETİŞTİRİRSEK YANDIK"

Her konuşana laf yetiştirecek zamanlarının olmadığına işaret eden  Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bakmayın siz konuşanlara. Görüyorsunuz konuşuyor herkes, şimdi her  konuşana laf yetiştirsek yandık. Biri yürüyor, biri şöyle diyor, biri böyle  diyor. İnsan Allah'tan korkar. Neymiş, kontrollü darbeymiş, Bugün 15 Temmuz'a, 80  milyon olarak yaşadığımız böyle bir ülkede 15 Temmuz'a birileri kontrollü darbe  diyorsa, çok net söylüyorum, ya bu darbenin içindedir, ya da destekçisidir. Kimse  kimseyi kandırmasın. Senin özel kalemin ByLock'çu çıkacak, talimatları alacak,  ülkeye ihanet içerisinde, paralel terör örgütü, Fetullahçı terör örgütü, ülkeye  ihanet edecek ve bunları açık ifşa edip Türkiye'ye ihanet içerisinde olacak sen  bunu savunacaksın, pankart dolaştıracaksın.. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu ihanet  içerisinde olanları görmemiz lazım.''

''BAZILARININ AMAÇLARI TÜRKİYE'Yİ BİR YERE TAŞIMAK DEĞİL''

Bazılarının koltuk sevdası peşinde olduğunu, Türkiye'nin sıçramasından  rahatsız olanların bulunduğunu aktaran Albayrak, Türkiye'yi düşünmeyenlere  Allah'tan selamet dilediğini ifade etti. Türkiye'nin her şeye rağmen emin adımlarla büyümeye devam edeceğini  vurgulayan Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

''Bazılarının amaçları Türkiye'yi bir yere taşımak değil. 'Zaten rezil  rüsva olmuşum dünyaya, aleme, siyasete, partiye, koltuğumu kaybetmeyeyim, nasıl  bir atraksiyon yaparım da partide geleceğimi sağlama alırım' diyenlere Allah  selamet versin, onu onlar düşünsün. Mağlubiyete devam son sürat. 'Az olsun benim  olsun' diyenlere, Allah selamet versin yolunuz açık olsun. Ama terör örgütleri  ile ihanet şebekeleri ile kucak kucağa olup, Gezi'de birlikte yürüyeceksin,  17-25'in arkasında olacaksın, 15 Temmuz'un içinde olacaksın, ondan sonra  Türkiye'de adalet diyeceksin, önce bir temizlik yapsın birileri. Biz bu resmi  gördükten sonra daha da çok çalışmamız lazım. Herkes laf ediyor, herkesin  dediğine bakarsak yandık, hiçbir iş yapamayız. Türkiye sıçramaya niyetleniyor,  büyük Türkiye idealinde bir adım atıyor, ses bir yerlerden, uzaklardan geliyor.  Arkadaş biz sizi yüzyıllardır tanırız. Siz bu bu ülkenin zerre halini  düşünmezsiniz, zerre hayrınızı görmedik, hayırdır diyesi geliyor insanın. İşte  artık bu noktada daha çok üretip Türkiye'yi bir noktaya taşımamız lazım. Onun  için boş lafları, sadece ve sadece yıkmak üzerine geliştirilen söylemleri, bir  kenara bırakacağız. Onlara zamanımız yok. Her şeye karşı gelenlerin bir çözümü  yok. Varsa bir eleştirin samimice oturalım konuşalım, çözüm bulalım. Ama her şeye  karşıysan ben yokum, ben hizmet edeceğim.''

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
  1. lüleburgaz
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. berat albayrak
  • BekirBekir45 dk önce
    Arkadaslar; Bu keMAL basarisizligini ortmeye calisiyor,enise fetocu ekrem kopeginden mit tirlari belgelerini veren bu kasetci keMAL.Kurultaylari var orayada oynuyor.(dua edelim tekrar secilsin) Birde akli sira bu montajci 2019 icin%49 a oynuyor.Olayin ozeti bu. Ama surasi gercekki bundan asla kahraman cikmaz cunku bu turk siyasi hayatinin yuzkarasidir....
  • yozgatlı yozgatlı 48 dk önce
    Bu chp'nin başındakiler ve seçmenleri, chp'yi seçenler bunların hepisi MÜNAFIK. Gözüken Köy Kılavuz İstemez. ALLAH Cellecelâluh KURAN'da Münafıklar Cehennem'in En çok Azaplı yerinde olacak diye Biz Kullarına haber veriyor. ALLAH' IM Biz Müslüman Kullarını Dünyada Ve Ahirette MÜNAFIKLIKTAN Ebediyyen Koru ÂMÎN. Nerden bunların MÜNAFIK Olduğunu biliyorsun derseniz İNŞAALLAH değildirler. Ben ALLAH Cellecelâluh'dan, ben Başta Bütün Nefes alıp veren İnsanların Müslüman Olmasını DİLİYORUM. Dedimya gözüken Köy Kılavuz İstemez. ALLAH Cellecelâluhkadınlara Başınızı Kapatın diyor Recep Tayyip Erdoğan parlamentoda Başörtü yasağını kaldıralımmı diyor Bütün Müslümanlar EVET diyorchp'liler ve seçmenleri ne diyor HAYIR al işte MÜNAFIKLAR. ALLAH Cellecelâluh her türlü Alkol Yasak diyor Erdoğan yasaklayalımmı diyor MÜSLÜMANLAREVET diyorchp'liler HAYIR diyor al işte MÜNAFIKLAR vesaire. ALLAH Cellecelâluh MÜNAFIKLAR Dünyada Mutlu değildirler Kalplerini BEN Biliyorum Ölünce'de Ebediyyen Cehennemdedirler Diye Bildiriyor. ALLAH' IMbeni, Bütün Sevdiklerimi, Bütün Müslümanları ve Kıyamete kadar gelecek olan Nesillerimizi MÜNAFIKLIKTAN Dünyada ve Ahirette Ebediyyen KORU ÂMÎN. ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • BekirBekir59 dk önce
    Bu adamin varligi partisi ve Ulkemiz icin rezilliktir zillettir.Bu adam turkiyeye yakismiyor.
  • SadiSadi1 sa önce
    Madem öyle bunu tutuklayin. Asıl terörist bunlar. Dağdaki PKK nin ipleri bile bunların elinde. Bunları Dar ağacına asin. ..Bakın terör diye bir şey kalırım? PKK-FTO batakligi bunlardır.Ne yapalım millet halen uykuda! !!?Bunların kuyruğuna yapışan %48. ...
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