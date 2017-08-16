Bakan Albayrak: Dünyada örnek gösterilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı. Albayrak "Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Özel sektör ve kamu kurumları ile entegre bir şekilde donanımlı eleman yetiştirmesi için önemli bir süreç başlayacak.

Bu sene ilk oldu, yeterli değil ama daha da ilerleyeceğini umut ediyorum.

Daha orta öğretimden bu arkadaşları sahip olacakları zanaat bakımından bir ekosistemin içinde olacağını söyleyebilirim.

Çok önemli bir başlangıç olarak görüyoruz.

Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek, Ankara'da bir ilk oldu."

Bakan Albayrak'ın açıklamaları ardından "Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.