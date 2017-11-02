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Bakan Albayrak: Doğalgaz daha da ucuzlayacak

Albayrak, "Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak" dedi.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:45
Bakan Albayrak: Doğalgaz daha da ucuzlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Doğal Gaz Kongresine katıldı.

Albayrak, "Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ YÜZER LNG SANTRALİNİ DEVREYE ALIYORUZ"

Bakan Albayrak, "Depolama alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya Aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı 2019'da bitiyor. 2021-22'de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor." dedi.

İLK DENİZ SONDAJI 2018’DE

Bakan Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İki gemiyle sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılarak envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimizle de Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:45
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
  2. Uluslararası Doğal Gaz Kongresi
  • Ahmet dmrcAhmet dmrc30 dk önce
    Haydi hayirlisi.Mubarek insan.Allah yar ve yardimciniz olsun.
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