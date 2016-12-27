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Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:59
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Bakan Kılıç, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İstiklal Marşı şairimiz, büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy, ebedi aleme göç edişinin ardından geçen 80 yıla rağmen, eserleri ve fikirleri ile milletimizin yüreğinde hala dipdiridir. Akif, ölümünden sonra gelen kuşaklar boyunca Türk gençliğini, fikriyat ve hissiyat yönünden şekillendiren ustalardandır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif'in mısralarının Türk milletine güç ve umut verdiğini aktaran Kılıç, "Ülke olarak keskin bir dönemeçten geçtiğimiz bu zor günlerde; Akif'in o gür sesinden işittiğimiz 'Korkma' hitabı milletimize dün olduğu gibi bugün de güç ve umut vermektedir. Devletimiz; üstümüze dört bir koldan saldıran, her şekilden ve cinsten terör dalgasına karşı mücadele etmektedir. Etrafımız bir ateş çemberiyle çevrilmişken; taunlara zul gelecek rezil istilaya karşı, onun bir Mehmetçik süngüsü gibi doğrulttuğu mısralar unutulmamalıdır." şeklinde görüş belirtti.
Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine kelimeler ve cümlelerden oluşan bir bayrak hediye ettiğini vurguladığı mesajına şöyle devam etti:
"Bu millete diz çöktürmek isteyen hayasızca akın, dün olduğu gibi bugün de mağlubiyete uğramıştır. Darbeci ihanet şebekesine, bombalarıyla, kurşunlarıyla ve paralarıyla taarruz edenlere karşı bir kale gibi dimdik duran, Türkiye'nin iradesidir. İşgalcilerin ne kendileri ne de maskeli terörist maşaları bu topraklara dair kurdukları hayallere asla muvaffak olamayacaklardır. Akif'in o meşhur duası inşallah kabul olacak ve Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacaktır. Bölünmeye ve ayrışmaya karşı ortak değerlerimizde birleşmenin ehemmiyetini hep beraber daha iyi idrak ettiğimiz günlerde; Akif'in milletimiz için kıymeti çok daha aşikardır. Üzerinde yaşadığımız ortak vatanın ve gölgesini paylaştığımız bayrağımızın manası bizim için neyse; Akif'in kaleminden dökülen İstiklal Marşı da aynı anlama gelmektedir. Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz o günlerde, Mehmet Akif Ersoy milletimize kelimeler ve cümlelerden oluşan bir bayrak hediye etmiştir. Dünya döndükçe o bayrağı şerefle taşımak, her mısrasını hissedercesine yaşamak ve yarınlarımızı o ruh üzerine inşa etmek boynumuzun borcudur."
Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, mesajını şöyle tamamladı:
"İçinde bulunduğumuz zaman dilimi göstermiştir ki; milli şairimizin o hep özlemini çektiği Asım'ın nesli, bu topraklarda hayat sürmekte ve şairin rüyasını gerçeğe dönüştürmektedir. Nitekim 15 Temmuz göstermiştir ki; Asım'ın nesli söz konusu vatan olunca ortaya çıkıp bedenini tanklara siper etmekte ve namusunu haine çiğnetmemektedir. Bu topraklara ve bu milletin evlatlarına; nice kıymetli eser ve bir milli şuur armağan ederek aramızdan ayrılan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."
 

 
Etiketlerakif çağtay kılıç
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