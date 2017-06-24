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Bakan Akdağ'dan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, uzun açlık dönemlerinin yaşandığı Ramazan ayından çıkıldığını belirterek bayramda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 20:10
Bakan Akdağ'dan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Akdağ, uzun açlık dönemlerinin yaşandığı Ramazan ayından çıkıldığını belirterek bayramda vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Bayram ikramlarına da değinen Akdağ, şunları söyledi:

"Ramazandan çıktık. Uzun açlık dönemleri yaşıyorduk. Dolayısıyla bayramda abur cubura düşmemek lazım. İkramı çok seven bir milletiz. Özellikle tatlı ikram ediliyor. Tabii ki ikramları kabul edeceğiz ama çok küçük porsiyonlar almak lazım. Yani baklava yiyecekseniz bütün bir günde iki dilim baklava yeseniz herhalde yeter. Kadayıf dolması yiyecekseniz bütün günde iki kadayıf dolmasından fazla yememeniz lazım. Bu börek için de böyle diğer gıdalar için de böyle. Özellikle şekeri ve tatlıyı fazla tüketmek rahatsızlık verebilir. Bu kalp hastalığı ve şeker hastalığı olanlar için biraz daha böyle. Bütün vatandaşlarımızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum."

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 20:10
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