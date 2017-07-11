Bakan Akdağ gözyaşlarını tutamadı

Bakan Akdağ asri mezarlıktaki polis şehitliğine giderek darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan 25 yaşındaki özel harekat polisi Murat Ellik'in mezarı başında dua etti. Bakan Akdağ, burada yaptığı açıklamada konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Çok duygulanan Bakan Akdağ, şunları söyledi:"Şenkaya'daki şehidimi ziyaret ettikten sonra buraya geldik. Burada da Murat Ellik kardeşimizi ziyaret ediyoruz. Buradan Pasinlere ilçesine giderek bir diğer şehit polisi Yakup kardeşimizi mezarı başında anacağız. Cenabı hak bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Bugün özel bir gün. Hususen 15 Temmuz devlet için canını feda eden bütün kardeşlerimizin cenabı hak mekanlarını pür nur eylesin. Bize de onların şefaatini nasip eylesin. Rabbim razı olsun. Biz 15 Temmuz'dan hemen sonra kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olduk. Bugün bir kere daha birlikteyiz. Aslında bu birliktelik milletimizin birlikteliğidir. Bu birliktelik bizim devletimiz, vatanımız, bayrağımız tüm bu mukaddeslerimizle birlikte olmamızdır. Bu o kadar önemli ki, 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Cenabı hak bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Birileri her ne kadar 15 Temmuz ruhu unutulsun, ortadan kalksın istese de bunu başaramazlar. Çünkü 15 Temmuz bize geleceğimizi bir kere daha hakkın hediye ettiği bir gündür."