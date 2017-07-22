Bakan Ahmet Demircan'dan darp edilen hekimlere telefon

Hekimlerin şiddete maruz kalmasını kınayan Demircan, "Bitlis ve Sakarya'da iki hekimimizin darp edilerek şiddete maruz kalması hepimizi derinden üzmüştür. Uğradıkları menfur saldırı sonucu çok üzgün olan iki meslektaşımı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Sağlık çalışanlarımızın arkalarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Adli makamlara intikal eden bu vakaları yakından takip ettiğimizin de bilinmesini isteriz" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bitlis ve Sakarya'da iki hekimin darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis ve Sakarya'da iki hekimimizin darp edilerek şiddete maruz kalması hepimizi derinden üzmüştür. Uğradıkları menfur saldırı sonucu çok üzgün olan iki meslektaşımı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Sağlık çalışanlarımızın arkalarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Sağlık hizmeti veren hekimlerimiz ve sağlık görevlilerimiz kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Böylesine kutsal bir görevi yerine getiren, şifa dağıtan ellere karşı yapılan her türlü şiddet uygulaması asla kabul edilebilir değildir. Sağlık çalışanlarımız fedakârca sağlık hizmetini verirlerken arkalarında sağduyulu vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı, hükümet ve yasaların olduğunu bilmedirler. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Adli makamlara intikal eden bu vakaları yakından takip ettiğimizin de bilinmesini isteriz. Şiddete maruz kalmış olan başta doktorlarımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

