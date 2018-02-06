Bakan Ahmet Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Konuşmacıları sahneye robotun davet etmesi üzerine Bakan Arslan sözlerine, "Anadolu'da bir laf var daha neler göreceğiz diye. Sonuçta bir robot bizleri yönlendirmeye başladı. Sonumuz hayır olur inşallah" diyerek başladı. İletişim güvenliği konusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyen Arslan, "İletişimin söz konusu olduğu andan itibaren aynı zamanda güvenliği de söz konusu. İletinin mahremiyetini korumak, başına herhangi bir iş gelmeden muhatabına ulaşmasını sağlamak bence insanların kafa yorduğu ana konuların başında geliyor.

Atlı ulaklarla, özel kuryelerle gönderirken de bu böyle, eğitilen posta güvercinleriyle gönderilirken de bu böyle. Günümüz modern gönderi teknikleriyle herhangi bir gönderiyi ulaştırırken de bir haberin gönderi içeriğini sağ salim alıcısına ulaşması ve özellikle güvenlik kaygısı hem gönderiyi hem alıcıyı tedirgin etmiştir. İnternetle birlikte güvenlik konusu sadece iletişim haberleşme güvenliği konusu olmaktan çıkmış adeta bir hayat güvencesi, hayat güvenliği konusu haline getirmiştir" şeklinde konuştu.

"İNTERNET GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HER TÜRLÜ KORSANLIK…"

Sanal dünyada kimin iyi niyetli kimin kötü niyetli olduğunu ayırt etmenin zor olduğunu kaydeden Arslan, "Önce sanal dünyanın diline aşina olmanız gerekiyor. Günümüz dünyasında internet güvenliği sağlanmadan, ekonomik, toplumsal güvenlikte tam manasıyla sağlanamaz. İnternetiniz güvenli olmazsa hak ve özgürlükleriniz de bütünüyle güvenli olmayabilir. İnternetiniz güvenli değilse emin olunuz ki hayatınız da güvenli değildir. İnternet dünyası sınırsız, tel örgüsüz, vizesiz bir karakter arz ettiği için internet güvenliği konusunda ulusal bir güvenlik konusu da ulusal bir güvenlik konusu değil bence küresel bir güvenlik konusu. İnternet güvenliğini tehdit eden her türlü korsanlık, haydutluk küresel boyutta işbirliğini ve mücadeleyi gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

BAKAN ARSLAN'DAN SÖZÜNÜ KESEN ROBOTA TEPKİ

Programı sunan robotun Bakan Arslan'ın sözünü kesmesi üzerine Arslan, "Tam da dediğimiz noktaya geldi, robotumuz diyor ki çok uzattın. Arada böyle kafası karışıp da laf atınca bu anlama geliyor.

Buraya mı hitap edeyim, orayı mı dinleyeyim doğrusu benim de kafam karışıyor. Belli ki birileri de robotu kontrol etmek durumunda. O kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa onun gereğini yapın lütfen" dedi. Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.

"İNTERNET KULLANICILARININ NEREDEYSE YÜZDE 70'İ AKTİF OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANICISI"

3.8 milyardan fazla insanın bugün internet kullanıcısı olduğunu, 2.8 milyar insanın aktif olarak sosyal medya kullanıcısı, 4 milyara yakın insanın da telefon sahibi olduğunu bildiren Arslan, mobil cihaz üzerinden sosyal medya kullanan insan sayısının da 2 milyarı geçtiğini ifade etti.

Arslan, "İnternet kullanıcılarının neredeyse yüzde 70'i aktif olarak sosyal medya kullanıcısı. 1 yılda internet kullanan insan sayısındaki ortalama artış yüzde 10. Sosyal medya kullanıcısı sayısındaki artış ise yüzde 21. Dünyada her 100 insandan 35 ile 40'ı internetle kendisini ifade ettiğini düşündüğümüzde sadece ulusal tedbir almanın yeterli olmadığını bilmeniz gerekir. Bir bilinçlenmeye, farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu ve bunun da uluslar arası düzeyde olması gerektiğini özellikle bilmemiz gerekiyor."

BTK bünyesinde güvenli internetle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Arslan, "Amacımız sadece internetin zararlı yönlerini öğretmek, bununla ilgili farkındalık oluşturmak değil. İnternetin getirmiş olduğu fırsatlar ve faydalar da çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize iyi anlatılması gereken politikalarımızdan biridir. Bu kapsamda da internetin evrensel bir hizmet olarak Anadolu'muzun her alanına yayılması konusunda çalışmalara devam etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

E-devlet kapısının 10.yılını yaşadığını söyleyen Arslan, yerli baz istasyonu olan ULAK'ı geliştirdiklerini, yerli uydu Türksat 6a'nın 2020'de fırlatılacağını kaydetti. Arslan, 4.5 G'den 5'ye geçiş çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, hedefin 2020'de bütün dünyayla birlikte 5G'yi en iyi şekilde uygulayan ülkelerden biri olmak olduğunu ifade etti.

Arslan, "Dilimize, kültürümüze, ülkemize sahip çıkmalıyız. Hem güvenli bir internetimiz olmalı hem de değerlerimizi geleceğe güvenli bir şekilde taşımalıyız" dedi.

"BİRİLERİ SANAL ALEMDE İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

Ülke güvenliğinin önemini vurgulayan Arslan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimiz gerek içeride gerek sınır dışında bir mücadele içerisinde. Amaç bataklıkları kurutmak, terör örgütlerini yok etmek ve terör örgütlerinden kaynaklı ülkemize verilmek istenen zararları bertaraf etmek. Bir mücadele içindeyiz. Güvenli internet önemli. Verilen bilgilerin sağlıklı ve doğru olması önemli. Yanlış bilgiyle insanların kafasının karıştırılmaması da bir o kadar önemli. Zeytin Dalı Harekatıyla biz sınırlarımız dışındaki sivillerin güvenliğini sağlar ve ülkemize gelen o Suriyeli misafirlerimizin ülkelerine daha yaşanılabilir bir ortamda geri dönebilmesi, hayatını devam ettirebilmesi adına oraları terörden ve teröristlerden temizlemeye çalışırken tam tersine birileri de kafa karışıklığı oluşturmaya çalışıyor. Dünyanın hassas olduğu özellikle insani değerler üzerinden bu olayı çarpıtmaya çalışıyorlar. Bizim haklılığımızı dünya biliyor. Biz bulunduğumuz coğrafyada terör olmasın istiyoruz. İnsanlar huzurla ülkelerinde yaşasın istiyoruz. Tam tersine birileri terörü destekleyerek bu bölgede karışıklığa sebep oluyorlar.

Bu konuda diplomatik kanallarla her türlü mücadeleyi verdik, vermeye devam ediyoruz. Haklılığımız ortada, ancak anlamak istemeyenler, terör örgütlerini destekleyerek bu bölgede karışıklık çıkarmak isteyenler de doğru bilgileri çarpıtma peşindeler. Biz oradaki sivil insanların hayatına kastedenlerle mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki onları yurtlarından edenler dün olduğu gibi bugün de ülkemizde de karışıklık çıkarmak, insanlarımızın hayatına kasteden terör örgütleri. Terör örgütleriyle mücadele ederken birileri de sanal alemde insanların kafasını karıştırmak için mücadele ediyorlar. Geçmişte yaşanan olaylardaki fotoğrafları alıyorlar sanki bugün orada askerimiz Mehmetçiğimiz sivili korumaya çalışmıyor değil sivile karşı harekat yapıyor gibi göstermeye çalışıyorlar ve insanların kafasını karıştırıyorlar. Gençler bu konuda uyanık, hassas olmanızı, hassasiyetle doğru bilgileri paylaşmanızı ve doğru bilgileri beğenmenizi istiyoruz."

"WEB PORTALINI HİZMETE SUNDUK"

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise konuşmasında ‘Daha İyi Bir İnternet Seninle Başlayacak Değerlerine Sahip Çık' temasıyla Güvenli İnternet Günü'nün kutlandığını belirterek, son 3 ayda internetin bilinçli ve güvenli kullanımı noktasında 7 bin 500 öğrenci eğitimci ve aileye ulaştırarak eğitimler verdiklerini anlattı.

Güvenli internet tırı projesinin 2017 yılında faaliyete geçmek üzere hazırlandığını söyleyen Sayan, "Bu projeyle birlikte teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı olan çocuk ve gençlerimizin teknoloji deneyimlerini yaşayacakları bir platform oluşturmak, teknolojinin fırsatlarını özellikle teknolojiden uzak çocuk ve gençlere göstermek internet ve teknolojiyle iç içe olan çocuklara da internetin güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmak amaçlandı. İnternet bilgi ihbar merkezine gelen aramalarda ve kurumumuza yapılan başvurularda ailelerin özellikle çocukları için internetin farklı alanlarına dair yardım istediklerini gözlemledik. Bu noktada internetin risklerine karşı bilinçlendirme faaliyetlerine devam edildi. Başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın internet ortamında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek yardım edebilmek için internet yardım hattımız internetyardim.org.tr web portalını hizmete sunduk. Burada internetin güvenli, bilinçli, etkin kullanımı konusunda 10 ayrı konu başlığı içerisinde kullanıcıları bilinçlendirmek anmaçlandı" diye konuştu.

Bilinçlendirme konusunda sektörle yakın iş birliğine devam ettiklerini vurgulayan Sayan, Samsung Elektronik Türkiye ile siber zorbalığa karşı "Siber Zorba Olma! #farkına var" hareketini başlattıklarını anlattı.