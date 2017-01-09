Bakan Ahmet Arslan'dan İngiliz bayraklı monta açıklama geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İngiltere bayraklı mont giymesi sonrası gelen eleştirilere cevap verdi.

Bakan Ahmet Arslan'dan İngiliz bayraklı monta açıklama geldi
Eklenme: 09 Ocak 2017, 17:53
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TBMM Genel Kurulu’ndan gazetecilere açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün giydiği montun kendisine ait olmadığını belirtti.

"BÖYLE BİR KONUYLA GÜNDEME GELMEK BENİ ÜZDÜ"

Arslan açıklamasında, “böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı çok üzgünüm. Ama şunu düzeltmek isterim ki bu mont benim değil. Organizasyonu yapan şirket o koşullara uygun olarak montlar hazırlamış. Orada bana da bu montu giydirdiler. Orada 60 bin tane üzerinde ay yıldız olan bere ve kaşkol dağıtıldı. Kendime ait daha korunaklı bere olmasına rağmen ben de herkes gibi bunu takmayı tercih ettim. Orada şehitlerimizi anarken böyle bir konuyla gündeme gelmek beni çok üzdü” ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme BakanıAhmet ArslanTBMM Genel Kurulu
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