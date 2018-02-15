Bakan Ahmet Arslan açıkladı: Türk işi WhatsApp geliyor!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hürriyet ve Denizbank işbirliği ile Kars’ta düzenlenen ‘Tarım Zirvesi’nin ardındın son dönemde büyük talep gören ‘Doğu Ekspresi’ trenine bindi. Arslan, son aylarda memleketi Kars’a yönelik turist ilgisini ölçmek, yer bulmakta güçlük çekilen Doğu Ekspresi’nin yolcularıyla sohbet etmek ve isteklerini yerinde dinlemek için 24 saatlik Ankara-Kars yolculuğunun bir bölümüne katıldı. Arslan, önce çoğunluğu genç olan yolcularla sohbet etti, sonra da sorularımızı yanıtladı. Arslan’a son günlerde çok konuşulan yerli whatsApp ve yerli e-postayı da sorduk.

Arslan, şöyle konuştu:

KİMSE DİNLEYEMEZ

“Yerli whatsApp’ın güvenliği konusunda çok iddialıyız. Biz bu sistemi öyle bir kriptolojiyle hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı irtibatlıyoruz. Bu irtibatlandırmadaki bilgiler, hiçbir şekilde depolanamaz. Hiçbir şekilde sisteme müdahale etme şansı yok. Vatandaşı buna inandıracağız. Önce kurumlar kullanacak. Kurumların yaptığı işlemler ve yazışmalar için. Sonra özel şirketlerin talepleri doğrultusunda hizmet vereceğiz. 6 ay sonra da bireysel hizmet başlayacak.”

HERKESE FARKLI HİZMET

Kurulan sistem gereği, dinlenmesi, kayıt edilmesi ve depolanmasının mümkün olmadığını dile getiren Arslan, “Yazılımımızı test edenler de bunu görüyor. Tam tersine bazı kuruluşlar diyor ki; ‘Ben bunu aynı zamanda bir yerde kaydedeyim-depolayayım’ Biz de onlara ‘bu yazılımla bunu yapamazsınız. Ama isterseniz size başka bir yazılım yaparız’ diyoruz. Yazılımı yapan da haberleşmeye ulaşamaz, sistem buna engel. Kripotoloji ve yazılım buna engel. Yazıyorum, kuruyorum, çıkıyorum. Sistem sizin cihazınızda oluyor. Çünkü biz sadece uçları irtibatlandırıyoruz. Arada hiçbir şekilde hiçbir kimsenin, dinleme, kaydetme, kesme durumu yok” dedi.

BİZ İDDİALIYIZ

WhatsApp, Facebook dahil, kimsenin ‘yazışmalar hizmet verici tarafından depolanmıyor’ diyemediğini ya da ‘telefon konuşmaları teknik olarak dinlenme imkanı yok’ denilemediğini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu: “Ama biz, burada teknik olarak, dinlenemez, kaydedilemez, aradaki sunucu buna erişemez diyoruz. Hackerler da dahil birçok kişiye güvenlik, sızma testleri yaptırdık. Özellikle de biz bu projeyi açıkladığımız andan itibaren, dünyanın her yerinden olağanüstü saldırılar oldu, kırmak için. Şu ana kadar hiçbir şekilde kırılmış değil ve arkadaşlarımız çok iddialı bu konuda.”