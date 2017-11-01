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Bakan Ağbal: Gözümün bebeği ama özelleştirilecek

Bakan Naci Ağbal, şeker fabrikalarındaki işçilerle ilgili soru üzerine, “Şeker fabrikaları benim gözümün bebeği ama özelleştirilecek” dedi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:27
Bakan Ağbal: Gözümün bebeği ama özelleştirilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şeker fabrikalarındaki işçilerle ilgili soru üzerine, “Şeker fabrikaları benim gözümün bebeği ama özelleştirilecek” dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2018 bütçesi üzerindeki görüşmelerde şeker fabrikalarındaki geçici işçilerin durumuna ilişkin soruya, “Şeker fabrikaları benim gözümün bebeği. İşçi arkadaşlarımızın hassasiyetlerini biliyoruz. İşçilerimiz, sendikalarımızla şeker fabrikalarının daha da büyümesi için çalışmalar yapacağız. Tabii özelleştirme de yapacağız” dedi.

2018 yılında 10 milyar lira olarak öngörülen özelleştirme gelirlerinin 6-7 milyar lirasının önceki dönemlerde gerçekleştirilen özelleştirmelerin taksitlerinden oluştuğunu vurgulayan Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında Maliye olarak şu ana kadar toplam 30.7 milyar liralık tahsilat gerçekleştirdiklerini açıkladı. SGK’nın yeniden yapılandırma kapsamındaki alacak taksitlerinin ekim ayına ertelendiğini anımsatan Ağbal, SGK’nın da 9 milyar liralık tahsilat yaptığını söyledi.

Ağbal, Varlık Barışı kapsamında yurda giren para tutarına ilişkin soru üzerine, bunu bir servet affı olarak görmediklerini belirterek, “Bankalardan rakam toplamadık. Çünkü vergi almıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 10:27
  1. Maliye Bakanı Naci Ağbal
  • HTHT1 sa önce
    Biz yıllar önce Elektriği,Telekomu satmayın stratejik önemi var diye yürürken bize hükümete karşısınız diye kızanların, şifreli telefonlarını bile hakim kararı olmadan dinleyip,yöneticilere şantaj yaptılar. Şimdide şeker fabrikalarını satında, yarın kapitalistlerden nişasta bazlı şeker ithal edip milleti kanser edersiniz.Babadan kalma evini satıp yiyen hovarda evlat gibisiniz,ama hakediyoruz
  • serkanserkan1 sa önce
    Zarar yapan bir işletmeyi özelleştirelim ama TÜRKTELEKOM gibi 2 yıllık KAZANCINA özelleştirilen devlet mallarını özelleştirmeyelim DEVLETİN gelir kapısı olan ve cidden Devlete büyük katkı sağlayan işletmeler neden özelleştiriliyor. Paraya mı ihtiyaç var zaten yaz uygulamasına geçmeyerek bizlere yükledikleri vergi yükü yeterince kazanç sağlamıyormu Araçlardan aldıkları vergiler yeterince gelir kapısı değil mi Para lazımsa DEVLETİME , DEVLET OLARAK AZ HARCAYALIM ama bu ülkenin ve evlatlarımızın geleceği olan KAZANÇ getiren devlet daireleri özelliştirilmesin ama zarar ediyorsa elden hemen çıkartalım yada nasıl kazanç kapısına dönüştürürüz bunu araştıralım Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 40tane başdanışman aylık 6 bin liralım maaş alıyor( iddia olarak gazetelerden okuduğum bir yazı)biraz düşünsünler nasıl kazanç kapısına dönüştürürüz diye UYAN EY HALKIM zaman bu ülkenin geleceği evlatlarımız geleceği için VATANA millete Devlete sahip çıkma zamanı REİSİN her zaman yanındayız ama lütfen bu ülkenin Milli VARLIKLARINI özellikle kazanç sağlayan varlıklarını yok pahasına özelleştirmesinler HER DEVLET DAİRESİNDEözel araçlar bunların bakımı alımı benzin parası dünyanın parası demek az gezsinler demi
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    torpille yönetici çalışan atarsanız onlarda yüzüne gözüne bulaştırır zarar ettirir siz de satarsınız. liyakat ve ehliyeti elden bırakırsanız olacağı budur
  • Reis SevdalısıReis Sevdalısı1 sa önce
    ..... Allah kılısdardan alsın reyisimize uzun ömür virsin.
  • mevlütmevlüt2 sa önce
    ehil ve lâyık olmayan işltme yöneticileri işletmelerini ancak çorba pazarında şatışa çıkarttırırlar.....ve yahudi şirketlerine devrederler....zaten asıl palan da bu.....beceriksiz yöneticiler şatışa sebeb olsun....
  • mevlutmevlut2 sa önce
    yahudi şirketlerine vermeye devam edin.....fabrikalara atadığınız beceriksiz yönetecilerin getireceği nokta budur işte...bu özelleştirme işi yanlıştır...onun yerine milli adam yetiştirin.....özelleştirmek demeke vatan hainliiğidir demeektir...
  • ArifArif2 sa önce
    İnsan göz bebeğini satarmi ki...
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