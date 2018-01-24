Bakan Ağbal: Ekonomiye olumsuz etkisi mümkün değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Ağbal, şu açıklamalarda bulundu:

2017 yılı başında herkesin beklentisi karamsardı. Hükümet olarak aldığımız tedbirler sonrasında yüzler gülmeye başladı. 2017 yılının 3'ncü çeyreğinden sonra yatırım alanında kıpırdamalar meydana geldi. Beklenti kanalından baktığımız zaman 2018 yılında moraller iyi, ileriye yönelik beklentiler olumlu. 2018 yılında yatırımlar tarafının daha güçlü seyredeceğini biliyoruz. İstihdam edilen kişi sayısı artıyor. Asgari ücret gelişmesi de tüketim tarafında olumlu hareket getirecek. Kredi Garanti Fonu kanalı üzerinden kredi genişlemesi devam edecek. Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek.

2018 BÜYÜMENİN DEVAM ETTİĞİ BİR YIL OLACAK

Hayatın içinde, alışveriş merkezlerinde, sokaklarda ve caddelerde büyük bir canlılık var. Geleceğe dair beklentiler olumlu olduğu için, ister istemez güven endekslerinde kendini gösteriyor. Bu yakalanan ivmelerin de 2018 yılında devam edeceğini görüyoruz. Hayatın gerçekliği içerisinde baktığımızda 2017 yılında terörle yürütülen kararlı mücadele sayesinde, 2016 yılında yaşadığımız hadiseleri yaşamadık. İnsanlar çok rahat bir şekilde alışveriş yapıyorlar, geleceğe güvenle bakıyorlar. Ekonomiye de bu destek veriyor. 2018 yılında da büyüme tarafında her zaman kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. İstihdamın arttığı, büyümenin devam ettiği bir yıl olacak 2018. İnanıyorum ki Türkiye 2018'i yukarıda bir noktada yılı bitirecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimi 2019'da olacak. Önemli bir yıl olacak. Geçmişe baktığımız zaman 2002 yılından bu yana 11 seçim geçirdik. Her zaman şunu söyledik; "Bir seçime gidebiliriz. İddialarımız var. Ekonomi ve bütçe politikalarında mali disiplinden asla vazgeçmeyiz" Bunu sadece sözle söyleyip bırakmadık. Bütçe performansında başarılar elde ettik. 2010 ila 2017 yılı sonu ile yüzde 1.1 oranında devlet bütçe açığı var. Böyle bir rakam yok! Hiçbir zaman için seçim bütçesi yaklaşımı içerisinde olmadık. Merkeze insanımızı, vatandaşımızı koyduk. Parayı doğru yerlere harcadık. Bu dönemde ayrıca, içeride ve dışarıda karşılaştığımız sıkıntıları bu bütçe ile aştık. Bu bütçeden sadece ekonomiyi canlandırmak için tedbir alma konusunda harcamalar yapmadık ki. Savunma konusunda ilave harcama talepleri oldu. Bunları da karşıladık. Vatandaşımızın talepleri ne ise onları karşılayacağız. 2018-2020 orta vadeli programını açıklamış bulunuyoruz. İnanıyoruz ki 2019 seçimleri geldiğinde o dönemde ekonomi daha iyi olacak. İnşallah enflasyonu bu sene sonu itibarıyla tek haneli rakamlara düşürmemiz lazım. Biz hiçbir zaman için sanal görüntüler ile bu ülkeyi yönetmiyoruz. Bu uzun vadedeki hedefleri görerek kararları veriyoruz.