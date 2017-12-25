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Bakan açıkladı! 'Zarrab masumdur' diye bir şey...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Reza Zarrab davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:49
Bakan açıkladı! 'Zarrab masumdur' diye bir şey...

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından restore edilen Savaş Müzesi'nin açılışı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleşti.

'SUDAN ÇIKMIŞ AK KAŞIKTIR' DİYE BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ İMKANSIZ

Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Gül, ABD'de görülen Reza Zarrab davasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Bizim 'o kişi masumdur, sudan çıkmış ak kaşıktır' diye bir şey söylememiz imkansız. Biz burada Türkiye’nin çıkar ve menfaatlerini savunuyoruz. Türkiye’de mahkemeler yok mu ki gidip başka yerde dava açılıyor. Eğer birisi bir konuda yanlış yapmışsa da, Türk savcıları, mahkemeleri çalışıyor. Biz Zarrab’ı koruyan bir tavır içerisinde değiliz. Biz Türk menfaati ve hukukunu koruyoruz. Başından itibaren hukuki bir temelden yoksun bir davanın sonucu ne çıkarsa çıksın Türkiye açısından bir anlamı yoktur” dedi.

"OLUMLU SOMUT BİR GELİŞME OLMADI"

FETÖ elebaşının iadesi konusunda olumlu bir gelişmenin olmadığını belirten Adalet Bakanı Gül, “Orada olumlu bir gelişme kaydedilmedi, biz mektup da tekrar gönderdik. Ancak olumlu somut bir gelişme olmadı. Terörle mücadele ettiğini savunan bir ülkenin Türkiye’de terörle darbe girişiminin liderliğini yapan örgüt mensuplarını koruması terörle işbirliği açısından çok büyük bir eksikliktir. Amerika’nın bu terör mensuplarını iade etmesi gerekir. Biz bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 15:49
  1. Şahinbey
  2. Gaziantep
  3. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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