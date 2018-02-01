Bakan açıkladı! Yüzde 20 ek vergi alınacak

Yurtdışındaki e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişe sınır getiriliyor. Fiyatı 22 euro’dan daha fazla olan ürünlerden yüzde 20 vergi alınacak. Yolcu beraberinde getirilen eşyaya da aynı vergi uygulanacak. Telefon, televizyon, kulaklık, çatal-kaşık, manikür-pedikür aletleri bile vergiye tabi olacak.

150 EURO’DAN DÜŞTÜ

Hükümet, Çin’den hizmet veren internet siteleri başta olmak üzere Aliexpress, Amazon, Ebay’den yapılan online alışverişe sınırlama getirecek adımı attı. Bakanlar Kurulu’na sunulan yeni yasa tasarısını açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yurtdışında internet üzerinden siparişlerde 30 euro’ya kadar olan kısım, vergiden muaftı. Şimdi bu oranları, AB ile eşitleyerek 22 euro’ya düşüreceğiz. Muafiyetleri indiriyoruz. Çünkü çok sayıda suistimal var. 23 euro olursa vergi vermek zorunda olunacak” dedi. e-ticaret ile yapılan alışverişlerde ilk sınır 150 euro olarak belirlenmiş, daha sonra bu tutar önce 75, daha sonra da 30 euro’ya indirlmişti.

KARGOYA 15 GÜN SÜRE

Yasa yürürlüğe girdiğinde geçiş süreci olacak. Halihazırda 30 euro sınırını gözeterek sipariş veren alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi bulunacak.

Türkiye’de bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan vergi oranının yüksek olması nedeniyle bu tür eşyaya uygulanan vergi oranı, yurt içinde uygulanan KDV oranı göz önünde bulundurularak yüzde 8’e indirilecek.

ÇATAL - KAŞIK VERGİYE TABİ

Yüzde 20 ek vergi ödenecek bazı eşyalar şöyle:

“Kozmetik, kürk, cam eşya, manikür ve pedikür aletleri, altın veya gümüş kaplama kaşık, çatal ve kaşık-çatal takımları, klima, ısıtıcı, beyaz eşya, araç pilleri, küçük ev aleti, mikrofon, hoparlör, kulaklık, ses kayıt ve çalma cihazı, ses ve görüntü cihazı, hayvansal maddelerden süs eşyaları.”

YERLİLERE DESTEK

Yurtdışından 75 euro’ya kadar yapılan siparişler Türkiye’ye gümrüksüz giriyor, bu da haksız rekabete yol açıyordu. Bunu önlemek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, miktarı geçen yıl 30 euro’ya düşürdü. AB’de uygulanan 22 euro, Türkiye için gündeme geldi. Yerli üreticiyi desteklemek için atılan adımlara yenisi eklendi. Edinilen bilgiye göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı’nda yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

EK YÜZDE 20 VERGİ

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye gönderilen ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşyaya, yurtiçinde uygulanan ÖTV miktarını kapsamayan vergi uygulanması nedeniyle, yurtiçinde ÖTV’ye tabi ürünleri üreten ve satışını yapan firmalar ile yurtdışındaki aynı ürünlerin satışını yapan firmalar arasında haksız rekabet ortaya çıktı. Bu durum vergi kaybına neden oluyor. Bu nedenle yurtdışından gelen ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşyaya, ÖTV miktarını kapsayacak şekilde ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.