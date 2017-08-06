Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan açıkladı! Yerli sistem yolda

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, siber saldırı tehlikesine karşı yerli e-posta sistemi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:13
Bakan açıkladı! Yerli sistem yolda

Son dönemde siber saldırılar oldukça arttı. Özellikle fidyeciler e-posta hesapları üzerinden birçok kişiyi tuzağa düşürüyor. Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan da bu tehlikeye karşı yerli e-mail sistemi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

CNNTürk'te katıldığı bir programda konuşan Arslan, ''Siber saldırılara karşı çok iyi korunuyoruz. Milli e-posta sistemi geliyor. Proje Türk mühendislerin çalışması. Bir saldırı olup ona karşı çözüm üretmek değil de olası saldırılara karşı önlem almak durumunda Türkiye çok iyi durumda. Kamu ve özel sektör bu sistemi birlikte yapıyor.'' dedi.

Milliyet

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:13
  1. TEKNOLOJİ
  2. yerli
  3. mail
  4. ahmet arslan
  5. e-posta
  6. TEKNOLOJİ Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı! Siber saldırılara karşı yerlisi geliyor...
    1. Bakan açıkladı! Siber saldırılara..
    2. Hükümetten 'Wikipedia' duyurusu:..
    3. Aziz Yıldırım:Lens gitsin diye dua ettik
    4. Kocaeli'de sensörlü trafik ışıkları..
    5. Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi..
    6. Adapazarı'nda arazisi imara..
    7. Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna..
    8. Filistin’de siber saldırı
    9. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    10. Sırrı talimatı aldı! Terör örgütüne..
    11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
    12. Antalya’da polis, boğulan babasının..
    13. Marmaray inşaatında ceset çıktı
    14. Yalçın Topçu'dan Kemal..
    15. Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak..
    16. Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü
    17. 'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin..
    18. Sosyal medyada tanıştığı kişiler..
    19. Darbeci FETÖ, MİT TIR'larını..
    20. İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2..
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı