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Bakan açıkladı: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Enerji ve maden teknolojileri alanında iyi yetişmiş, donanımlı, en modern bilgi ve altyapıya sahip insan kaynağı için seferberlik başlattık" dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:24
Bakan açıkladı: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak enerji ve maden sektörleriyle ilgili yeni adımların atılacağını söyledi. Bakan Albayrak "Enerji ve maden teknolojileri alanında iyi yetişmiş, donanımlı, en modern bilgi ve altyapıya sahip insan kaynağı için seferberlik başlattık" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan enerji ve maden sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, enerji ve maden sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraber bir protokol imzaladıklarını duyurdu.

Bakan Albayrak, enerji sektöründe yaşanan sıkıntı ve kalifiye eleman eksikliğini gidermek için bir dizi adımların atıldığını açıkladı.


İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN O PAYLAŞIMLARI

Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz ile bakanlıklarımız arasında maden alanında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladık.

Enerji ve maden teknolojileri alanında iyi yetişmiş, donanımlı, en modern bilgi ve altyapıya sahip insan kaynağı için seferberlik başlattık.

Bu protokol ile 11 ilde kurulan 12 teknik lise; teknoloji, bilgi ve donanımlı insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli bir açığı kapatacak.

Yeni modelimizle madencilik yükselen sektör haline gelirken, maden, jeoloji ve jeofizik mühendislikleri de parlayan kariyer alanları olacak.


Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:24
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