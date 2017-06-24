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Bakan açıkladı... Yasaklanacak!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, petshoplarda hayvan satışının yasaklanacağını bildirdi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:17
Bakan açıkladı... Yasaklanacak!

Eroğlu, ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak için geldiği Edirne'de, Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti. Bakan Eroğlu, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine petshoplarla ilgili yeni düzenlemeye de değindi.

Hayvan sergilenmelerini hoş karşılamadıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, "Petshoplarda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Bayilik gibi yani, çiftliklerde üretilen şeyleri katalogdan ya da gidip orada gösterecek. Petshoplarda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz" dedi.

''İnsanlara, hayvan sevgisini yerleştirmek lazım''

Bir gazetecinin ''hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası verilecek mi'? '' sorusuna Bakan Eroğlu, bu konuda gerekli yasaların olduğunu vurguladı.

Önemli olanın ceza değil, insanlara sevgiyi yerleştirmek olduğunun altını çizen Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bu konuda gerekli yasalar var. Belki hapis cezası yok, bir de idam yok. Burada şöyle durum var. Burada önemli olan insanlara sevgiyi yerleştirmek lazım. Bizim kültürümüzde var. Kültürümüzü yaşatırsak, her şeyi kanunla yapmak yerine insanları şuurlandırmak, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu anlatmak lazım. Bütün canlıları sevmemiz lazım. Bu şuuru yerleştirebilirsek zaten kimse eziyet etmez. Ama eziyet edeni yakalıyoruz. Şimdi ismini vermeyeyim hatta belediyelere bile ceza kestik. Yeni kanunda daha da sert tedbirler var. Kanun şu anda komisyonda bekliyor.''

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:17
  1. petshop
  2. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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