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Bakan Soylu, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin, “Sınır kamplarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 200 bin, ülkenin içerisinden gönüllü bir şekilde 250 bin, bunun içerisinde suça karışmış olması münasebetiyle bizim gönderdiğimiz 23 bin 215 kişi de dahildir, yani toplamda 450 bin Suriyeli ülkesine döndü” açıklamasında bulundu.

07 Temmuz 2017 Cuma 15:34
Bakan Soylu, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare Toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu kriz başladığı günden itibaren sınır kamplarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 200 bin, ülkenin içerisinden gönüllü bir şekilde 250 bin, bunun içerisinde suça karışmış olması münasebetiyle bizim gönderdiğimiz 23 bin 215 kişi de dahildir, yani toplamda 450 bin Suriyeli ülkelerine, kendi barınma merkezlerine bu büyük milletin ortaya koymuş olduğu ev sahipliğiyle, misafirperverlikle ve insanlıkla kavuşmuş oldu.

Bu büyük milletimizin başarısıdır. Bugün Azez'de oluşturduğumuz durum, El Bab'ta oluşturacağımız durumlarla bu sayı katbekat artarak devam edecektir” şeklinde konuştu. 


Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 15:34
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