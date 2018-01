Bakan açıkladı! O yasak bu yaz kalkıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konuşmalarından satır başları;

(MSB ile gıda temini protokolü) Ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak."

Sayın Başbakanımız açıkladı. Destekler mazot ve yemde olacak. Tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman mazot ve yem ortaya çıkıyor. Bu konuda çalışmalarımız var ve diğerleri dieyceğiz. 63 tane destek kalemi var. Bu sefer verdiğiniz o güç yeterli etkiyi yaratmıyor. Desteklerden vazgeçmemiz mümkün değil.

Kredi borçları ile ilgili 1 yıl erteleme olmuştu. Geç kalan arkadaşlara fırsat verme imkanını değerlendirelim.

(Yayla yasağı) Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de yaptığı konuşmada yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağı müjdesini vermişti.)

ET FİYATLARINI DÜŞÜRDÜK

Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. En lüks lokantalara da soruyorum. Et fiyatlarında bir düşüş oldu. Bazı kesimleri de kasıtlı olarak ayaklandırmak isteyen bir grup var, onları görüyor anlayışla karşılıyorum. Ciğer fiyatları arttı diyorlar, artışının anlamını anlamak mümkün değil. 2017 yılında 1 milyon 250 bin ton et ithalatı yapmışız, 75 bin ton bakanlar kurulundan et ithalatı için izin almışız. 75 bin ton 2018'de 1 milyon 300 bin ton olarak görüyoruz ithalatı. Yüzde 5 civarında bir etle piyasayı regüle etmek tüm amacımız bu. Ciğer fiyatını artırmak isteyenler bunu bahane ediyor. Yüzde 5 ile ciğer fiyatı nasıl artar anlamış değilim. Biz kasaplık, kesimlik hayvan ihracatını yapabiliriz. 2018'de bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Besili hayvanlarda gümrük vergisini yüzde 0'a indirdik.Düve konusunda ithalatı artıracağız. Anayı çoğaltacağız. Suyu bizim çok tasarruflu kullanmamız lazım. Zaman vermek istemiyorum ama ihraç eden ülkelerden biri haline geleceğiz. Yerli üretimin ayak sesleri geliyor.

Ortalama 750 ile bir milyon arası düveye ihtiyacımız var. Et ithalatı yapmayacağız derken düvelere güvenerek diyoruz. Besilik hayvanı özel sektör getirip, düvecilik yapacağız. 2018 yılı buzağı ölüm oranlarının düşmesinin yılı olduğu gibi, düve ihtiyacının karşılanması yılı olacak. 2018'in sonunda bana sorduğunuz da kaç düve getirdiniz dediğiniz de bu sorunun cevabını vermiş olacağız. İşimiz çok zor değil. Aşı ve aşılamayı ücretsiz yapacağız ve bunun için yeterli bütçemiz var. 750 liraya akdar buzağılara destek veriyoruz. Buzağıları almak istiyoruz.

Ticaret alanlarımıza bakıyoruz, biz açığımız olan kalemlerde şunu söylüyoruz "Eti alalım siz de bizim Antalya'nın, Mersin'in meyvelerini size ihraç edelim." Bu anlaşmalarımız hep devam edecek.

Türkiye bütün tohumlarını başka ülkelerden alıyor diye çok söyleniyor. Bu da yanlış bir algı. 2 milyon ton hedefimiz var. 69 ülkeden tohum alıyoruz. 76 ülkeye de 154 milyon dolarlık tohum ihraç ediyoruz. 2023 yılında tohum ihtiyacı olmayan tohum ihraç eden ülke haline geleceğiz. Mükemmel diyebileceğimiz tohumculuk sektörü ile ilgili özel şirketlerimiz var.