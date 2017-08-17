Bakan açıkladı: Muhtemel bir depremde İstanbul'da kaç bina yıkılacak ?

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Gölcük'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un çok acil olarak tedbir alınması gereken deprem konusunda tehlikeli şehirler arasında ilk 10'un içinde yer aldığını belirtti. İşte Özhaseki'nin konuya ilişkin açıklamasından önemli satır başları:

İSTANBUL'U BEKLİYOR

"Kuzey Anadolu fayı çok hareketli. 60 yıl içinde o çizgi çok net olarak gelmiş. Şimdi İstanbul'da bekliyor. Bugün bir hocamız 2045'e kadar dedi. daha önce 2030'a kadar denildi. İstanbul'u büyük bir deprem bekliyor. Hazırlıklarımızı yapmalıyız. İstanbul dünyada en önemli ve çok acil olarak deprem konusundaki tehlikeli şehirler içinde ilk 10'da yer alıyor. Bir deprem olduğunda 4 milyon 700 bin yapı stoğunun yüzde 15'i risklidir.

''600 BİN BİNA TEHLİKEDE''

600 bin bina demek. 600 bin konutun yıkılması demek sadece ekonomik olarak 100 milyar dolar demek. Bunların yıkılması demek sokaktaki altyapının da yıkılması demek. İş kaybını da ekleyin. 300 milyar dolarlık kayıp demek" diye konuştu.

"RİSKLİ ALANLARDA YÜZDE 15 DÖNÜŞÜM SAĞLANDI"

Ders aldık, birtakım hazırlıklar yapıldı. Yeni bir hazırlığımız da var. 99'dan sonra yapılan binalar hakkıyla o dönem değiştirilen yönetmeliğe göre yapıldıysa sıkıntı yok. 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kentsel dönüşümü hızlandırmak için bir yasa daha çıktı. Birçok avantajlar sağlandı. Bizim istediğimiz hızda değil. 212 riskli alan ilan etmişiz. Burada yaklaşık 540 bin bina var. Bir de 'Benim evim çürük' diyen 500 bine yakın bina var. 1 milyon 35 bin civarında bağımsız birim var. Yani 5 yıl içinde dönüştürmek istediğimiz konutlar 1 milyon civarında. Bunun ne kadarı yıkılmış? Riskli alanlarda yüzde 15'teyiz. Riskli yapılarda yüzde 77'lerdeyiz. Yani tek tek bina bazlı dönüşümlerde daha ilerideyiz.

"TÜRKİYE ÇAPINDA 7.5 MİLYON BİNA YENİLENECEK"

15 sene süremiz var. Riskli gördüğümüz 7.5 milyon bağımsız birimi yenilemek zorundayız Türkiye çapında. Bunun yüzde 25'i İstanbul'da. Bunu yapacak gücümüz var. Hedefimiz yılda İstanbul'da 200 bin, Anadolu'da 300 bin binayı yenilemek. Teşvik sağlayarak, finans sorununu çözerek vatandaşlarımızın evlerini yenilemesini sağlayacağız. Eski yasada bu işi kötüye kullananlar yüzünden çok hızlanamadık. Fikirtepe diye bir yer var, 5 yıldır uğraşıyoruz. Yakında yüzde 100'ünü çözmüş oluruz. Orada karşılaştığımız zorluklar... İnsanlar çok masum şekilde müteahhite imza atıyorlar. Ama birtakım müteahhitler daha fazla vaadediyorlar. İki, üç müteahhit çıkınca kavga ediyorlar. Bir yandan vatandaşın içinde de tek tük de olsa çıkarcı tipler de çıkıyor. Onlar da yürütmeyi durdurma alıyorlar. Müteahhitlerle anlaşmaya çalışıyorlar.

"YASAYI HAZIRLADIK, ELİ KULAĞINDA"

Bunları aşacak yasayı yazdık. Bu sene içinde inşallah yasayı çıkarırız. KHK ile veya Meclis açıldığında öncelik vererek. Eli kulağında. Gelecek sene pilot yıl olarak İstanbul'da 200 bin konutu dönüştürürüz. Belediye başkanlarına duyuruda bulunuyorum. Asıl dönüşümü belediyeler yapar alan bazlı. Ya zeminde bir sıkıntı vardır ya da binalarda bir sıkıntı vardır. Mahalle bazlı dönüşüm için hazırlık yapılabilir.

"MARMARA KIYILARINDAKİ İLÇELER RİSK ALTINDA"

("İstanbul'un en riskli ilçeleri hangisi" sorusu üzerine) İsim vermek doğru olmaz ama deprem Marmara açıklarında vuracaksa orada kıyısı olan ilçeler daha riskli diyebiliriz.