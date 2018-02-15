Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan açıkladı! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na 'motor gücü' tanımı koyarak, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de ekliyoruz." dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:04
Bakan açıkladı! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na "motor gücü" tanımını koyarak, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de eklediklerini belirterek, "Kanunda, böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için bu vergiyi alma konusunda boşluk var. Hem kanundaki boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlardan, muadili olan araçların vergisinin dörtte biri oranında vergi alınmasını öngörüyoruz." dedi.

MTV'YE MOTOR GÜCÜ TANIMI EKLENİYOR

Maliye Bakanı Ağbal, tasarının, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na, 'motor gücü' tanımının eklenmesini ve elektrikli araçlardan muadillerinin yüzde 25'i oranında vergi alınmasını öngören maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda motor silindir hacmine bağlı bir vergileme sistemi olduğunu, tasarıyla, kanuna "motor gücü" tanımı eklediklerini belirten Ağbal, şöyle konuştu:

"Bu tanımı eklemekle, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de ekliyoruz. Kanunda, böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için, motorlu taşıtlar vergisi alma ile ilgili bir boşluk var. Böylece hem kanundaki bu boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlar bakımından teşvik edici, destekleyici şekilde, muadili olan araçların motorlu taşıtlar vergisinin dörtte biri oranında motorlu taşıtlar vergisi alınmasını öngörüyoruz.

Bu düzenleme, Türkiye'de elektrikli araçların satışına, üretimine destek veren yeni bir düzenleme. Bundan önce de Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, elektrikli ve hibrit araçların ülkede üretimini ve satışını desteklemek amacıyla, Özel Tüketim Vergisi oranlarını diğer muadil olan araçlardan çok daha düşük belirlemiştik. Aynı yaklaşımı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de sürdürüyoruz. Eğer muadil olan aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 bin lira ise elektrikli araç için 500 lira vergi alınacak."

Ağbal, elektrikli araçlardan hiç vergi alınmaması yönünde talepler olduğunu ifade ederek, "Biz bu vergide yüzde 75 oranında indirim yapmak suretiyle önemli bir teşviği vermiş oluyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:04
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmetçik tek mermi atmadan tepeyi aldılar
    1. Mehmetçik tek mermi atmadan tepeyi..
    2. Öğrenci şiddeti tırmanıyor
    3. Bakan açıkladı! Motorlu Taşıtlar..
    4. Gazzeli tüccar İsrail'in ablukasına..
    5. CHP yine "Afrin'e girmeyelim" dedi,..
    6. Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
    7. Ve o kahramanlar da Afrin'e sevk edildi!
    8. 'Başbuğ CHP'nin adayı olabilir'
    9. Amerika'yı sarsan katliam! Lisede 17..
    10. Diyarbakır Valiliği: Yasak kalktı
    11. O ülkeden Türkiye açıklaması: Sizi..
    12. Barzani'den şaşırtan hamle! Engelledi
    13. Tunus Merkez Bankası Başkanı Eş-Şazeli..
    14. Adana'da sosyal medya operasyonu!
    15. Eskişehir’de kaza yapan alkollü şahıs..
    16. Hollanda'da vergi dairesine saldıran..
    17. Aydın'da otomobil polis aracına..
    18. Amerika'da okula silahlı saldırı: Çok..
    19. Rogers`dan ekonomik felaket uyarısı
    20. Amerika'ya 76 sayfalık ‘Afrin’de geri..
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!