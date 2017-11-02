Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan açıkladı… KDV reformu geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Geldiğimiz noktada sistemin baştan aşağı değiştirilmesi lazım. Bu konuda da yoğun bir çabamız var" dedi.

02 Kasım 2017 Perşembe 22:50
Bakan açıkladı… KDV reformu geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Genç işsizliğinin önlenmesine ilişkin soru üzerine Ağbal, Türkiye'nin global krize rağmen ekonomik büyüme kaydeden ve yüksek istihdam sağlayan nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Ağbal, son bir yılda 1,1 milyon insana iş verildiğini belirterek, işsizliğin yüzde 10 seviyelerinde olduğunu, hükümet olarak bu oranları düşürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Ekonomik büyümenin sürmesi gerektiğini vurgulayan Ağbal, bu nedenle hükümetin yatırımı, üretimi, ihracatı her zaman desteklediğini ifade etti.

Ağbal, 2017'nin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüme sağlandığını anımsatarak, "İkinci yarıda daha yüksek oranda bir ivmeyle beraber inşallah yılsonunu çok daha yüksek oranda bitireceğiz. Ekonomide güven geldikçe, üretimin çarkları döndükçe bu, istihdama daha fazla yansıyacak. Hükümet olarak gerek vergi, gerek sosyal güvenlik politikası, gerekse yatırım ve üretime destek olan bütün ekonomik ve mali tedbirler çerçevesinde istihdamı destekleyeceğiz ve işsizlik oranını aşağı çekeceğiz" şeklinde konuştu.

"KDV REFORMU KONUSUNDA YOĞUN ÇABAMIZ VAR"

Taşeron firmalardaki işçilerin ödemelerine ilişkin sorun olmaması gerektiğini dile getiren Ağbal, 2014'te işçi alacaklarının süresinde ödenmesi konusunda daha önce düzenleme yaptıklarını hatırlattı.

KDV reformu üzerinde çalıştıklarını aktaran Ağbal, gelinen noktada KDV sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi gerektiğini, bu konuda yoğun çabalarının bulunduğunu belirtti.

Ağbal, Varlık Barışı Kanunu'nun uluslararası normlara uygun olduğunu kaydederek, "Hiçbir zaman için Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin kara paraya zerre kadar ihtiyacı yok" dedi.

2002'de bütçenin yüzde 43'ünün faize gittiğini, 2018'de bu oranın yüzde 10'dan düşük olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Tasarrufu da yatırımı da hizmet bütçesini de yapan refahı da sağlayan biziz" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 22:50
  1. kdv
  2. naci ağbal
  • Anti zam anti vergiAnti zam anti vergi58 dk önce
    Anlasildi kdv yuzde 22ye cikiyo temel ihtiyaclar dahil.yaziklar olsun.nah oy alirsiniz
  • CelalCelal1 sa önce
    Eyvah kdv kazığı yine arttırılacak mı yoksa, yandık aman öyle olmasın sayın bakanım. Perişan oluruz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstifa eden Başkan Cumhurbaşkanı’nı aradı… ‘Erdoğan’a not bıraktı’
  1. İstifa eden Başkan Cumhurbaşkanı’nı..
  2. Bakan Albayrak: Türkiye bir üst lige..
  3. Başakşehir 90+4’te Avrupa’ya tutundu
  4. ATM’den para çekenler dikkat…..
  5. Bakan açıkladı… KDV reformu geliyor
  6. ABD Başkanı Trump FED başkanı adayını..
  7. Bitcoin çıldırdı... Durmuyor... Bir..
  8. Beşiktaş'tan çok sert Caner Erkin..
  9. Süper Lig'in yıldızına 6 ay men cezası
  10. İstanbul tarihinde bir ilk
  11. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı yakalandı
  12. Yıldız futbolcu Türkiye Milli..
  13. Bahçeli’den çarpıcı açıklama… ‘Ön..
  14. 'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
  15. Jetler peş peşe havalanıyor… Sıcak..
  16. Katalonya lideri için tutuklama kararı
  17. İsmail Küçükkaya hakkında flaş karar…..
  18. CIA’in Bin Ladin belgelerine dair..
  19. AVM'de hareketli dakikalar
  20. Suriye haritasında 347 günlük büyük..
Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü