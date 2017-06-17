Zeybekçi: Katar'a 5 bin ton gıda gönderildi

Ekonomi Bakanı Katar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ülkenin insanı ihtiyaçlarının Türkiye tarafından karşılanabileceğini kaydeden Bakan Nihat Zeybekci hazırlıkların başladığını ifade etti.

Bir televizyon programında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar’daki gelişmeleri desteklemediklerini, Türkiye’nin zayıfın yanında olduğunu ve Suudi Arabistan'ın konuyla ilgili adım alması gerektiğini söyledi. Geçen hafta yaşanan gelişmeler ardından Türkiye’nin Katar’ın temel ihtiyaçlarını gidermeye başladığının altını çizen Bakan Zeybekci, “Türkiye Katar’ın insani ihtiyaçlarını giderdi ve gidermeye de devam edecektir” dedi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN’IN TALİMATIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Katar krizinin geçen hafta Bakanlar Kurulunun toplandığı sırada başladığına dikkat çekerek, Katar kararının gecikmeden alındığını kaydetti. Yaşananlar ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerekli talimatların verildiğini söyleyen Nihat Zeybekci, “Katar kararları hemen alındı ve hayata geçirildi” dedi.

KATARLI ALICILARA FUAR ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Katar ile Türkiye arasında dış ticaretin ortalamasının 850 milyon dolar olduğunu belirten Bakan Zeybekci, bu yıl bu ortalamanın üzerine çıkılacağını kaydetti. Ülkeye karşı alınan kararlar ardından, “Türkiye, Katar’ın tüm insanı ihtiyaçlarını gönderebilir. Konuyla ilgili çalışmalar şimdiden başladı. Katarlı alıcılar için fuar etkinliği düzenlenecek. Ülkede faaliyet gösteren ithalatçılar Türkiye’ye getirilecek” şeklinde konuşan Zeybekci, durumu fırsatçılık olarak gösterenlerin yerinde bir eleştiri yapmadıklarının altını çizdi.

“HAVAYOLLARINDA SORUN YOK”

Katar Havayolları konusuna da değinin Ekonomi Bakanı, hava ulaşımında herhangi bir sorunun olmadığını da sözlerine ekledi. Resmi kayıtlar incelendiğinde ülkenin Türkiye’ye yaptığı yatırım miktarınınsa 2 milyar 200 milyon dolar olduğunu tekrarladı.