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Bakan açıkladı: Karşılıksız kalmayacak!

Yunan botunun Türk gemisine saldırmasıyla ilgili Bakan Işık, açıklama yaptı. Yunanistan'ı sert sözlerle uyaran Bakan Işık, 'Yunanistan'ın provokatif girişimleri var karşılıksız kalmaz' dedi.

04 Temmuz 2017 Salı 14:26
Bakan açıkladı: Karşılıksız kalmayacak!

Yunan Sahil Güvenlik, dün Türk karasularına yöneldiği esnada M/V ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi. Olayla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ı sert sözlerle uyardı. Bakan Işık, "Akıl tutulması. açıklamaları özür kabahatinden büyük kabul edilemez. Yunanistanın provakatif girişimleri var karşılıksız kalmaz

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:26
  1. fikri ışık
  2. Yunanistan
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