Bakan açıkladı! İşte askere yemek verecek şirket

Milli Savunma Bakanı Canikli: "(TSK'ye gıda temini) Toplam 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin edeceğiz." Canikli, Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını söyledi.

Ankara'da açıklamalarda bulunan Canikli, Türk ordusunun organik süt, yumurta ve tavuk tüketmeyi amaçladığına da dikkat çekti.

Son zamanlarda askerlerin yemekten zehirlenmesi vakalarının artması dolayısıyla bu alanda düzenleme ihtiyacı doğmuştu.