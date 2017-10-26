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Bakan açıkladı… ‘Irak ve Türkiye anlaştı’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak'a ikinci sınır kapısı açılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:13
Bakan açıkladı… ‘Irak ve Türkiye anlaştı’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda kısıtlamaya hazırlanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Tüfenkci, "AB ve özellikle Almanya'nın Türkiye'ye hasmane tutumlar içinde olması üzücü; Türkiye'yi ekonomik olarak dize getirmeye çalışmak ve bunu siyasi şantaj aracına dönüştürmek ahlaksızlıktır. Mali kısıtlamalar getirilmeye çalışılıyor ama AB öncelikle bugüne kadarki taahhütlerini yerine getirme konusunda dürüst olsun" şeklinde konuştu.

"OVAKÖY SINIR KAPISI AÇILABİLİR"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşmelere de değinen Tüfenkci, "Irak merkezi hükümeti ile ikinci bir sınır kapısı açılması noktasında fikir birliği oluştu. Irak merkezi hükümetinin bu konuda istekli olduğunu gördük. Gerekli adımlar atıldıktan sonra Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:13
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  • müslimmüslim1 sa önce
    kerkük özerk oldu mu? 
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