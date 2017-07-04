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Bakan açıkladı: HÜRKUŞ terörle mücadelede kullanılacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık devam eden terör operasyonları ile ilgili açıklamasında "Silahlı HÜRKUŞ terörle mücadele için bölgeye gönderildi. Gerektiğinde silahlı ANKA'yı da kullanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

04 Temmuz 2017 Salı 16:02
Bakan açıkladı: HÜRKUŞ terörle mücadelede kullanılacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık devam eden terör operasyonları ile ilgili açıklamasında "Silahlı HÜRKUŞ terörle mücadele için bölgeye gönderildi. Gerektiğinde silahlı ANKA'yı da kullanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

HÜRKUŞ'un özellikleri

HÜRKUŞ uçağı, Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Programı kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. HÜRKUŞ’un üç farklı modeli bulunuyor. HÜRKUŞ-A modeli EASA yani Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı sivil sertifikası alan ilk modeli olacak. HÜRKUŞ-B ise Türk Hava Kuvvetlerinde askeri eğitim uçağı olarak kullanılacak. Kamuflajlı olarak prototipi görülen HÜRKUŞ-C ise silahlı platform olarak tasarlanmaktadır.

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HÜRKUŞ-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra; hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilmektedir.

TAI, HÜRKUŞ-C ile ilgili çalışmalar için iki prototipten birini kamuflajlı olarak boyadı. Bu uçak HÜRKUŞ-C testlerinde kullanılacak. Ayrıca HÜRKUŞ-C uçağının insansız (İHA) bir modelinin de üretilmesi düşünülmektedir.

Türk mühendislerinin ürünü Milli uçağımız Hürkuş’un silahlı versiyonu Hürkuş-C, 2018 yılında TSK envanterine girecektir.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:02
  1. HÜRKUŞ
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