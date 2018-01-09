Bakan açıkladı! Halı sahalarda yeni dönem başlıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış’ta Haber7.com’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı ve önemli bilgiler paylaştı.

"AMATÖR KULÜPLERE DESTEĞİMİZİ ARTIRDIK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin uyuşturucuyla mücadelede Bakanlığın nerede yer aldığı sorusuna Bak, "Bizim en hassas olduğumuz konu gençler ve onların eğer içine düştükleri kötü durumlardır. Bizler bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele yöntemi olarak tabii ki önce buna bulaşmaması için gençlere farklı ilgi alanları belirliyoruz. Misal sokaklarda basket potaları, okullara spor salonları, mahallelere kadar yüzme havuzları, futbol sahaları gibi gençleri internet kafelerden ve sokaklardan uzak tutuyoruz. Misal şimdi Zeytinburnu’nda daha önce madde bağımlısı olan gençlerin kurduğu bir futbol takımı var. Kendileriyle gurur duyuyorlar. Misal bizde bu yönde amatör kulüplere olan desteğimizi arttırdık. Sporla uğraşan gencin kötü yollara bulaşma imkanı neredeyse sıfır." şeklinde cevap verdi.







"GENÇLİK MERKEZLERİMİZİN SAYISI ARTACAK"

Bakan ayrıca, Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yatırımlarla gençlerin terör örgütlerine katılımının önlendiğini belirterek, "Bakın Doğu ve Güneydoğu’da spora yaptığımız yatırım sayesinde gençler ne terör örgütüyle ne de örgüt yandaşlarıyla bir araya gelmiyor. Orada yaptığımız gençlik merkezlerinde gençler bilime, sanata ve spora yönelerek kendi yeteneğini keşfediyor ve kendini zehirden ve zehirli fikirlerden uzat tutuyor. Buralarda da gençlik merkezlerimizin sayıları artacak ve gençler tamamen kötü her şeyden uzak duracaklar." dedi.

Bakan Bak, spora da yatırım yaptıklarını ve daha iyi sporcular çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Şu anda 400 tane ilköğretim seviyesinde öğrenciyi tespit etmiş durumdayız. Bunları bilimin de yardımıyla tüm tetkikleri yapılıyor. Misal kas yapısına bakılıyor. Boy uzunluğunun nereye kadar gideceği hesaplanıyor. İnşallah bu çocuklarımızın arasından olimpiyat şampiyonları çıkartırız. Ya da Türk sporuna büyük başarılar kazandıran büyük yetenekler çıkar. Şu anda dediğim gibi 400 çocuğumuzla ilgileniyor ve güzel işler çıkacağına inanıyorum."







"HALI SAHALARDAKİ SIKINTILARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Futbol sahalarının hijyenden çok uzak olduğunu, sağlık personeli bulundurmayan hatta ve hatta uyuşturucu satıcılarının mekanı haline gelen yerler haline geldiğini hatırlatan bir gazeteciye de, Bakan şu cevabı verdi: "Böyle bir sıkıntının üzerine gideceğiz. Çünkü bizim tüm geleceğimiz gençler. Ben de yıllarca kulüplerde yöneticilik yaptım. Özellikle güreş federasyonunda binlerce genç yetiştirdim. Bu yüzden gençlerin spor yapmak için bir araya geldiği yerlerin denetimini yapacağız. Özellikle halı sahalar için bir standart şart." dedi.

Online oyun ile federasyon kurulduğunu ancak bunun neden durduğunu soran gazeteciye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın cevap verdi. Boynukalın, "Online oyun için federasyon bundan üç yıl önce kuruldu ama bunu durdurduk. Maalesef diyeceğim görüştüğümüz tüm kişiler bu federasyon üzerinden rant elde etme peşinde koşacağını bize açık etti. Bu yüzden de her şeyin daha sağlıklı olması için yeni görüşmeler yapıyor ve bu işin alt yapısını hazırlıyoruz. Gençlerimize çok daha iyi olanaklar sağlamak için biraz süre istiyoruz hepsi bu."diye konuştu.