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Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

2018'in 2017'den daha iyi bir yıl olacağını vurgulayan Bakan Berat Albayrak, 2017'de enerji yatırımlarının 42 milyar lirayı bulduğunu söyledi

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:02
Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TÜSİAD tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Büyümenin Dinamosu Enerji Sektörü" ile Buluşma Toplantısı'na katıldı.

Bakan Albayrak, burada konuşmada, 2017'de Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı, 2018 için ortaya konulan hedefler için özel sektör, üniversiteler ve enerji alanındaki araştırma şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

2018 DAHA İYİ OLACAK

Geçen yılı enerjide çok önemli altyapı hamlelerini hayata geçirerek kapattıklarını aktaran Albayrak, 2018 için de 2017’den daha iyi bir performans için çok çalışacaklarını vurguladı.

Bakan Albayrak, dışa bağımlılığın Türkiye'nin ayağındaki en büyük pranga olduğunun altını çizerek, geçen yıl nisanda açıkladıkları ve arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olmak üzere üç saç ayağı üzerine kurdukları Milli Enerji ve Maden Politikası'nı dışa bağımlılığı bitirme idealini dikkate alarak ortaya koyduklarını belirtti.

YATIRIMDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Bu politikayı hayata geçirirken en önemli paydaş ve iş ortağının özel sektör olacağına işaret eden Berat Albayrak, şunları kaydetti:

"2017’yi elektrik üretiminde devreye aldığımız 8 bin 222 megavat ilave kurulu güçle birlikte 'yakın dönemin en büyük kapasite artışı' ile kapattık. Üretimde büyük kısmı özel sektöre ait 35 milyar lirayı artan yatırımın yanında, 7 milyar liralık yatırımla iletim ve dağıtım altyapısında iyileştirme gerçekleştirdik. Böylece, 42 milyar liralık yatırımla 2017'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 10:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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