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Bakan açıkladı: Binlerce kişiye iş müjdesi

Bakan Özlü, Yalova ve Ankara'da kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 12 bin 500 kişiye istihdam imkanı oluşturacağını bildirdi.

29 Ekim 2017 Pazar 11:39
Bakan açıkladı: Binlerce kişiye iş müjdesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Yalova ve Ankara'da kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 12 bin 500 kişiye istihdam imkanı oluşturacağını bildirdi.OSB'lerle az gelişmiş bölgelerde sanayiyi yaygınlaştırarak istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirten Özlü, sanayileşmenin dengeli dağılımıyla düzenli kentleşmenin de sağlanacağını söyledi. Özlü, her bölgenin ve şehrin ihtiyacına uygun OSB'ler kurabilmek için büyük gayret gösterdiklerini, detaylı ve titiz bir çalışma sonucu buna karar verdiklerini ve harekete geçtiklerini bildirdi..

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 11:39
  1. Bilim
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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