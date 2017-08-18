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Bakan açıkladı: 950 yeni hakim savcı alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 950 yeni hakim savcı alınacağını bildirdi. Hakim Savcı sınavı 24 Aralık'ta yapılacak.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:17
Bakan açıkladı: 950 yeni hakim savcı alınacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 950 yeni hakim ve savcı alınacağını bildirdi. Söz konusu hakim ve savcı alımları için sınavın 24 Aralık'ta yapılacağını açıklayan Bakan Gül, "Hukukçu genç arkadaşlarımıza sevgilerimle duyuruyorum." mesajını paylaştı.

ADALET BAKANLIĞI DA DUYURDU

Adalet Bakanlığı da 950 hakim ve savcı alımı için şu açıklamada bulundu;

Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat sonuçlarına göre 9-5 dereceli kadrolara;

950 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacak olup, yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Sınava başvuru süresi ve başvuru koşulları ayrıca ilan edilecektir.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:17
  1. hakim sınav
  2. savcı sınav
  3. hakim
  4. savcı
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Yargı iptal edilsin herkes kendi kanunu kendisi uygulasın.
  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    aranan şartlar:"TERÖRİST OLMAYACAK "
  • Adalet Adalet 1 sa önce
    fetocu, cemaatci, komunist,zindik, dhkpc, pkk vs. alinmasin. oz be oz musluman turk olmasina dikkat edilir insh...
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