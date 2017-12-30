Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'lere ulaşmasının yeni yatırımları gerekli kıldığını belirterek, "Gelecek yıl kamu olarak 141 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Özel kesimin ise 1 trilyon liraya yakın bir yatırım yapacağını tahmin ediyoruz ki 2018 yılında ilk kez kamu ve özel sektörün toplam yatırımları 1 trilyon lirayı geçecek." dedi.

Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de yatırım harcamalarının artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

1 TRİLYON LİRAYI GEÇECEK

Küresel ekonomide canlanma görüldüğüne dikkati çeken Elvan, "İhracatımızdaki artış devam ediyor. O nedenle 2018 yılında yatırımlarda canlanma olacağını düşünüyoruz. Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'lere çıkması yeni yatırımların gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu açıdan da yatırımlar çok daha iyi noktaya gelecek. Gelecek yıl kamu olarak 141 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Özel kesimin ise 1 trilyon liraya yakın bir yatırım yapacağını tahmin ediyoruz ki 2018 yılında ilk kez kamu ve özel yatırımları 1 trilyon lirayı geçecek." diye konuştu.

AA