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Bakan: 3. Havalimanı bugün kullanılmaya başlanabilir

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:42
Bakan: 3. Havalimanı bugün kullanılmaya başlanabilir

3. Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, yüzde 80'inin tamamlandığını, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.

1'İNCİ PİST UÇAK İNEBİLECEK DURUMDA

Bakan Arslan 3. Havalimanı'nın teknik altyapısının hazırlandığını ve istenmesi durumunda 1'inci piste bugün itibariyle uçak inebileceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:42
  1. Ahmet Arslan
  2. Ulaştırma
  3. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
  4. 3. havalimanı

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