Bakan: 3. Havalimanı bugün kullanılmaya başlanabilir
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.10 Şubat 2018 Cumartesi 12:42
3. Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, yüzde 80'inin tamamlandığını, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.
1'İNCİ PİST UÇAK İNEBİLECEK DURUMDA
Bakan Arslan 3. Havalimanı'nın teknik altyapısının hazırlandığını ve istenmesi durumunda 1'inci piste bugün itibariyle uçak inebileceğini vurguladı.
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