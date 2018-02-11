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Bakan Canikli'den korkutan açıklama: 15 Temmuz'da TSK'ya ait silahlar kayboldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, emperyalist güçler tarafından desteklenen FETÖ'nün, 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bazı silahların kayıp olduğunu açıkladı.

11 Şubat 2018 Pazar 11:01
Bakan Canikli'den korkutan açıklama: 15 Temmuz'da TSK'ya ait silahlar kayboldu

Bir CHP'linin TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve mühimmattan kayıp olup olmadığını soruldu.

TSK envanterindeki kayıp- eksik silah ve mühimmatın bulunması için ne gibi çalışmalar yapıldığını soran CHP'li Yaşar Tüzün, ayrıca şu soruya cevap istedi: “Kuvvet komutanlıklarında kullanım dışı kalan silah, mühimmat, araç ve gereç var mıdır? Bunların yeniden TSK envanterine katılması için girişimlerde bulunulmuş mudur? Bunun için ne kadar süre gereklidir?

Canikli, kayıp silah olduğunu doğrularken sayı vermedi ve tüm yurtta arandığını belirtti. Canikli şöyle dedi:

KAYIP SİLAHLAR ARANIYOR

Kayıp durumdaki silahların Türk Silahlı Kuvvetleri Kayıp Çalıntı Gasp Edilen (TSM KÇGE) Silah Takip Sistemleri ve İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBEİ) sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta aranmaları sağlanmıştır. Ayrıca konu adli makamlarca da soruşturulmaktadır. Kayıp silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/mühimmat ile karşılaştırılmakta, seri/lot numaraları tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere dahil edilmektedir.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 11:01
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Nurettin Canikli
  3. TSK
  4. 15 Temmuz
  5. kayıp silahlar

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