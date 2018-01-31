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Bak sen şu postacının yaptığına!

İtalya'da en az 8 yıldır postaları teslim etmeyip biriktirdiği belirlenen postacı yakalandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:13
Bak sen şu postacının yaptığına!

İtalya'da en az 8 yıldır postaları teslim etmeyip biriktiren bir postacı sonunda yakalandı. Vicenza kentinde yaşayan postacının evinde ve garajında toplam 573 kg ağırlığında "kayıp posta" bulundu.

İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki Napolili postacının evinde ve garajında, 2010 yerel seçimlerine ait kampanya broşürlerinin yanı sıra çok sayıda fatura, vergi formu, mektup gibi dökümanlara rastlandı.

Postacı, geri dönüşüm alanında çalışan gönüllülerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, bir depodan çıkan malzemeyi geri dönüşüme hazırlayan gönüllüler, İtalyan posta servisi Poste Italiane'ye ait 25 karton kutu görünce şüphelendi. Polise haber verilmesi üzerine yapılan incelemede deponun eskiden bir postacı tarafından kullanıldığı belirlendi. Postacının evinde ve garajında yapılan aramada da yarım tondan fazla sahibine iletilmemiş posta bulundu.

Polisin açıklamasında, 573 kg'lik bu "birikmiş postanın" İtalya'da bugüne kadar ele geçirilenler içinde en büyüğü olduğu belirtildi.

Vicenza posta ofisine teslim edilen postaların geç de olsa sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

İtalya'da 2013 yılında da Sardinya adasında bir köyde yaşayan postacının 400 kg ağırlığındaki postayı teslim etmeyip evinde biriktirdiği ortaya çıkmıştı. Bu vakada postacıyı tanıyanlar, muhtemelen "tembelliği" nedeniyle postaları teslim etmediğini söylemişti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:13
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