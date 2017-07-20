Bajaj, Euro4 Teknolojisini Türkiye Yollarında Test Ediyor

Kuralkan Holding tarafından Distribütörlük faaliyetleri sürdürülen dünyanın en büyük 3. motosiklet üreticisi olan Bajaj, 14 ili kapsayan roadshow etkinliği ile Dominar 400, Pulsar RS200, Pulsar NS200 modellerini motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor. 21 gün boyunca toplam 5 bin km yol kat edecek Bajaj’ın uzman teknik ekipleri, aynı zamanda bu test sürüşü sonucu elde ettikleri dayanıklılık, yakıt tüketimi, Euro4 motor avantajları gibi verileri müşterileri ve motosiklet tutkunları ile paylaşacaklar.

12 Temmuz tarihinde Balıkesir’de başlayan etkinlik, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Samsun, Sinop, Karabük, Zonguldak illerinin ardından 1 Ağustos tarihinde Düzce’de sona erecek.

“Motosiklet meraklılarını doğru bilgilendirmek istiyoruz”

Bajaj Pazarlama ve Satış Müdürü Ekrem Ata, roadshow etkinliği sırasında toplam 5 bin km yol kat edileceğini hatırlatarak “Bajaj, Türkiye'de tüm modelleri Euro4 teknolojisine sahip olan ilk ve tek marka. Kadromuzda yer alan uzmanlarımız tarafından iller arasında gerçekleştirilecek test sürüşleri, modellerimizi, Euro4 teknolojimizi, yakıt tüketimi, sağlamlık ve dayanıklılıkla ilgili verilerimizi en doğru şekilde toplamamızı da sağlayacaktır. Bu veriler, uzmanlarımız tarafından illerde gerçekleşecek test sürüşüne katılanlara da uygulamalı olarak anlatılacaktır. Motosiklet meraklıları, son teknolojilerin ulaşılabilir fiyatlar ile sunulduğu Bajaj modellerini yakından tanıma fırsatı bulabilecekler” açıklamasında bulundu.

Modellerinin sahip olduğu yüksek kalite ve teknoloji ile motosiklet sektörünün lider markası Bajaj, Türkiye geneline yayılmış 133 yetkili servis ve 159 yetkili bayili yaygın satış/satış sonrası ağı ile müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.